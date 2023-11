La saison 2 de Wednesday n’a pas encore commencé à être enregistrée, mais cela se fera bientôt.

Et il le fera en changeant de lieu de tournage.

Jenna Ortega dans le rôle de Mercredi

Si vous avez aimé Wednesday, ou Miércoles comme nous l’avons connu ici, vous devrez envisager de revoir la première saison avant la diffusion de la deuxième, car selon ce que nous avons pu apprendre grâce à Deadline, sa deuxième saison n’a même pas encore commencé à être tournée, bien qu’elle débutera son tournage dans quelques mois si tout se passe bien.

Maintenant que les grèves des scénaristes et des acteurs sont terminées, il est temps de se mettre au travail et de reprendre tous ces projets qui attendent depuis des mois, et ce spin-off (de La famille Addams) à part entière qu’est Wednesday pour Netflix en réalité partie. En effet, le Mercredi de Jenna Ortega, actrice qui produit cette deuxième saison et qui a confirmé que nous verrons plus de terreur que d’amour cette fois-ci, se remettra devant les caméras au printemps, en avril, mais cela se fera dans un nouveau lieu.

Avec une première saison entièrement tournée en Roumanie, la région transylvanienne semblait être l’endroit parfait pour une série comme celle-ci, mais il a fallu surmonter divers problèmes logistiques. Peut-être est-ce pourquoi la production se déroulera entre la Roumanie une fois de plus et l’Irlande. Nous ne savons pas si cela signifie que Mercredi et compagnie déménageront leurs aventures ou si simplement le plateau de tournage changera d’installations, mais au moins cela nous a permis de connaître l’état de tournage de l’une des surprises de 2022.

Wednesday

Des créateurs de Smallville, Al Gough et Miles Millar, et du producteur exécutif et réalisateur Tim Burton, qui a également dirigé les quatre premiers épisodes, Wednesday suit la vie de Mercredi Addams alors qu’elle fréquente l’Académie Nevermore, où elle rencontre des amis, des collègues et des ennemis. Mercredi tente également de maîtriser son pouvoir psychique naissant, de contrecarrer une vague de meurtres et de résoudre le mystère qui entourait ses parents il y a 25 ans.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :