Un des meilleurs jeux de stratégie avec graphismes minimalistes pour Android est gratuit pour une durée limitée

Pendant les prochaines heures, vous pouvez obtenir gratuitement l’un des meilleurs jeux de type « tower defense » sur Google Play. Profitez-en!

Data Defense est un jeu de stratégie aux graphismes minimalistes vraiment addictif.

Avec plus de 100 000 téléchargements et une note moyenne de 4,1 sur 5 sur Google Play Store, Data Defense est l’un des meilleurs jeux de stratégie de type « tower defense » que vous pouvez trouver sur le store de Google et maintenant il peut être à vous, gratuitement, mais seulement pour une durée limitée.

Si vous ne l’avez pas encore essayé, aujourd’hui est votre jour de chance, car pendant les prochaines heures, vous pourrez télécharger ce magnifique jeu de stratégie aux graphismes minimalistes pour Android sans dépenser un centime.

Data Defense bénéficie d’une réduction de 100 % pendant quelques heures

Data Defense est un jeu de stratégie de défense de tours aux graphismes minimalistes qui se déroule dans le cyberespace où votre objectif sera d’empêcher que des serveurs informatiques soient infectés par une série de failles, de virus, de bugs et autres menaces.

Cependant, vous devez garder à l’esprit que chaque serveur est différent des autres, vous devrez donc utiliser une stratégie différente pour chacun d’entre eux. L’une des options que vous avez dans ce sens est d’installer des programmes de défense à des endroits stratégiques pour réussir à maintenir le serveur en sécurité le plus rapidement possible.

De plus, Data Defense est un jeu vraiment divertissant et addictif qui propose deux modes de jeu: le mode Campagne et le mode Survie, ainsi que plus de 50 cartes et défis différents grâce auxquels vous profiterez de nombreuses heures de divertissement.

Normalement, Data Defense coûte 3,89 euros, mais pendant les prochaines heures, vous pouvez le télécharger gratuitement. Ce titre est compatible avec tous les appareils fonctionnant sous Android 5.1 et versions ultérieures, il n’a pas de publicités ni d’achats intégrés, et étant un jeu hors ligne, vous pourrez y jouer n’importe où et dans n’importe quelle situation car il ne nécessite pas de connexion Internet.

Google Play Store | Data Defense (Gratuit 3,89 euros )

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :