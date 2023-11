Fuite du premier téléphone mobile de Polestar, l’un des concurrents de Tesla

Le premier téléphone mobile Android de la société suédoise Polestar, filiale de Volvo, devrait arriver en 2024 pour accompagner ses voitures électriques et offrir une expérience plus continue à ses clients.

Ceci sera le Polestar Phone, fuité dans une vidéo interne de l’entreprise.

Xiaomi souhaite fabriquer des voitures et de nombreux fabricants de voitures veulent fabriquer des téléphones pour une expérience de continuité inégalée dans leurs gammes de véhicules, qui sont de plus en plus des gadgets sur roues. Cependant, pour l’instant, seule la société chinoise NIO a tenté ce crossover en nous présentant le NIO Phone comme avant-goût de ce qui est à venir, et c’est ainsi que la société Polestar, filiale de Volvo et propriété de la société chinoise Geely, nous présente également son premier téléphone mobile dont le développement avait déjà été confirmé il y a un certain temps.

L’idée derrière ce Polestar Phone semble être issue de l’achat et de l’intégration de Meizu par le géant de l’automobile Geely, qui pourra ainsi tirer beaucoup mieux parti des synergies après que l’équipe logicielle de Meizu ait adapté Flyme OS pour les voitures de certaines marques du groupe sur le marché chinois.

De là, de Weibo, où toutes les fuites se produisent sur le marché asiatique gigantesque, nous arrive une vidéo interne de Polestar qui nous donne un avant-goût de son premier téléphone mobile, qui semble déjà avoir un design définitif et avance dans les phases de son développement pour une commercialisation prochaine, en se montrant furtivement lors de l’événement Polestar Day.

Il suffit de le regarder pour reconnaître la patte de Meizu derrière l’appareil, car il est impossible de ne pas voir les détails caractéristiques de la série Meizu 20 avec son châssis métallique à bords plats et les trois capteurs de caméras arrière disposés dans des anneaux indépendants, également similaires à ceux de Samsung et de ses derniers Galaxy S Ultra.

Nous confirmons déjà que Polestar gravera le cadre avec son logo pour lui donner une touche distinctive, tandis que les premières informations sur les caméras nous parlent d’un capteur principal avec une lentille équivalente à 23 millimètres et une ouverture f/1.9, ainsi qu’un téléobjectif de 70 millimètres et une ouverture f/2.0 et un autre capteur ultra grand-angle de 15 millimètres et une ouverture f/2.4.

Comme beaucoup s’y attendent, l’écran sera plat avec un trou bien centré à l’avant, où sera située la caméra frontale pour les selfies et les appels vidéo, tandis que le reste des détails est similaire à n’importe quel autre produit phare, avec un sandwich en verre et métal qui fonctionne avec une couche d’Android personnalisée.

Le nouveau Polestar Phone pourrait être exclusif au marché chinois précisément en raison du développement de son logiciel et de l’intégration avec Flyme Auto et/ou Flyme OS, bien que pour l’instant, ce qui importe le plus est qu’on voit la main de Meizu dans sa conception et que le matériel devrait offrir des possibilités haut de gamme.

Comme nous l’ont confirmé nos amis de GSMArena, ce Polestar Phone sera un téléphone haut de gamme en 2024, il devrait donc être équipé d’une puce Snapdragon 8 Gen 3, mais le plus intéressant sera de voir comment la marque filiale de Volvo intégrera l’expérience de Flyme Auto avec le firmware de l’appareil.

Certaines sources affirment qu’il sera exclusif au marché chinois précisément en raison de ce travail sur le logiciel, mais cela est quelque chose que nous devrons confirmer avec le temps… Nous resterons attentifs !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :