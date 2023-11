C’est le téléphone portable parfait et il a une réduction de 300 euros: 12 Go de RAM, puissance brute et Android pur

De l’écran à l’autonomie, il n’y a aucun aspect qui ne brille pas sur ce smartphone haut de gamme de Google, qui chute de 300 euros jusqu’à épuisement des stocks.

Google peut se vanter de proposer certains des meilleurs smartphones du marché dans son catalogue. L’un d’entre eux est le Google Pixel 7 Pro, un smartphone que nous avons analysé et que nous pouvons considérer comme parfait, car nous avons eu du mal à lui trouver des défauts. Nous en parlons parce qu’il bénéficie actuellement d’une réduction spectaculaire sur AliExpress Store, où il peut être à vous pour seulement 599 euros en utilisant le code ES100.

Ces 599 euros représentent le prix le plus bas de l’histoire pour le Google Pixel 7 Pro, qui n’a jamais été aussi pas cher. En plus de vous faire économiser 300 euros, vous le recevrez chez vous en seulement quelques jours car il s’agit d’AliExpress Store. Nous avons vérifié les stores où ce Pixel 7 Pro est en vente pour confirmer qu’il n’est pas moins cher dans aucun d’entre eux. Chez PcComponentes, il coûte 785 euros, chez MediaMarkt un peu moins de 850 euros et sur Amazon, il ne descend pas en dessous des 899 euros.

L’analyse de ce smartphone haut de gamme nous a permis de profiter de la qualité exceptionnelle de son écran, de ses performances excellentes et de son système de caméras exceptionnel. De plus, il peut se vanter d’une grande autonomie et d’ Android pur, l’un de ses principaux atouts. Nous lui avons attribué une note de 97 sur 100, vous voyez bien qu’il nous a complètement séduits, c’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter maintenant qu’il coûte 300 euros de moins.

Achetez le Google Pixel 7 Pro avec 300 euros de réduction

Avec le Google Pixel 7 Pro, vous obtiendrez une expérience utilisateur fantastique. La première raison est le bon fonctionnement de son processeur Google Tensor G2, qui peut effectuer n’importe quelle tâche avec une grande facilité. Bien sûr, ce Pixel 7 Pro tient bon face à des activités plus exigeantes, comme les jeux ou l’édition de vidéos. Le multitâche n’est pas un problème, car il dispose de 12 Go de RAM, tandis que le stockage est de 128 Go.

La haute qualité du téléphone se retrouve également dans son écran OLED de 6,7 pouces, avec une résolution Quad HD+ (3120 x 1440 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre 1500 nits. Selon notre expérience, il s’agit d’un écran excellent à tous égards, de la netteté à la luminosité. De plus, il intègre un lecteur d’empreintes avec une précision et une rapidité optiques.

Le Google Pixel 7 Pro est également l’un des meilleurs smartphones en termes de caméra que vous pouvez acheter. Il dispose d’un système photographique brillant, avec un capteur principal de 50 MP, un téléobjectif de 48 MP et un objectif ultra grand-angle de 12 MP à l’arrière, ainsi qu’un appareil photo frontal de 10,8 MP. Toutes ces lentilles vous offrent une expérience de premier ordre dans différentes situations, y compris lors de l’enregistrement de vidéos.

Avec cet achat, vous obtiendrez un smartphone avec une grande autonomie. Sa batterie de 5 000 mAh est suffisante pour vous accompagner toute la journée avec de l’énergie à revendre, même en cas d’utilisation intensive du téléphone. Il prend en charge la charge rapide de 30W, ainsi que la charge sans fil et la charge inversée sans fil.

Avec le Google Pixel 7 Pro, vous profiterez de la pureté de l’expérience Android, avec 3 ans de mises à jour logicielles et 5 ans de mises à jour de sécurité à venir. Nous devons également souligner qu’il dispose d’un design raffiné et unique, avec une grande qualité de fabrication grâce au choix du verre et de l’aluminium comme matériaux. De plus, ses bords incurvés le rendent très agréable à tenir en main.

En résumé, ce smartphone de Google est un chef-d’œuvre que vous pouvez maintenant acheter avec une réduction de 300 euros. Utilisez le code ES100 sur AliExpress Store pour acheter le Pixel 7 Pro pour seulement 599 euros, un prix unique pour l’une des meilleures expériences du marché.

