As-tu déjà vu les bêtisiers de One Piece ?

Une façon d’attendre la saison 2.

Buggy le clown dans l’une de ces prises ratées.

La saison 2 de One Piece a commencé sa production il y a seulement quelques semaines, après la fin de la grève des scénaristes à Hollywood. Pour célébrer cet événement, le compte officiel de la série sur Netflix nous a offert une photo de l’équipe des scénaristes et maintenant, pour que nous nous souvenions du bon moment que nous avons passé en regardant les huit premiers épisodes, ils nous ont montré certaines des prises ratées du tournage, bien qu’il y en ait sûrement beaucoup plus.

Dans ces prises ratées, nous pouvons voir le casting principal de l’adaptation du manganime créé par Eiichiro Oda, avec Iñaki Godoy en tant que Luffy en tête, mais où l’on ne manque pas non plus Emily Rudd en tant que Nami, Jeff Ward en tant que Buggy le clown, qui fait honneur à son nom à en juger par la vidéo ci-dessus, ou Jacob Gibson, Ussop dans cette série en live action, qui est le protagoniste involontaire de plusieurs scènes.

One Piece sur Netflix

Malgré les discordances entre les formats, il n’était pas facile d’adapter un anime comme One Piece en action réelle. C’est ce que les adaptations ont de particulier et de passer d’un arc de 95 épisodes dans l’anime, comme celui de l’East Blue (ne regardez pas s’il y a de la paille là-dedans), à une série de seulement 8 épisodes, mais les responsables ont réussi à maintenir le cap et nous ont donné un excellent exemple de comment mener à bien une telle prouesse. C’est pourquoi maintenant, avec la série en live action d’Avatar : Le dernier maître de l’air dévoilant sa première bande-annonce, nous espérons également le meilleur.

Dans le monde de One Piece, le légendaire pirate Gol D. Roger a laissé un trésor connu sous le nom de One Piece, qui est dit être le plus grand trésor du monde. Ce trésor a déclenché une grande ère de pirates, beaucoup d’entre eux se lançant dans un voyage pour le trouver et devenir le prochain roi des pirates.

Monkey D. Luffy, un jeune homme qui a mangé le fruit du démon Gomu Gomu no Mi, qui a transformé son corps en caoutchouc, est l’un de ces pirates. Luffy rêve de devenir le roi des pirates et se lance dans un voyage pour trouver le One Piece. En chemin, il rencontre et recrute un équipage des plus variés, comprenant l’épéiste Roronoa Zoro, la navigatrice Nami, le cuisinier Sanji et le tireur d’élite Usopp.

