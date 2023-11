1000W de puissance pour ce Home Cinéma exceptionnel, et 120 euros de réduction avant le Black Friday

Logitech a l’un des meilleurs systèmes de haut-parleurs pour PC et télévision sur le marché, à des prix très compétitifs.

Le système audio 5.1 Logitech Z906 est un véritable bijou auquel vous devriez donner une chance.

Si vous souhaitez créer un système de cinéma maison offrant un son de qualité, une compatibilité avec les derniers et meilleurs formats audio, qui vous emporte dans l’action de n’importe quel film, Logitech a la réponse. Le fabricant néerlandais propose un système audio 5.1 incroyable, d’une puissance impressionnante et d’une définition digne d’un petit nombre.

Il s’agit du Logitech Z906, héritier du Z5500, qui bénéficie aujourd’hui d’une importante réduction de prix. Vous pouvez obtenir ce magnifique système audio pour seulement 439 319 euros sur Amazon et sur PcComponentes, ce qui représente une réduction d’environ 120 euros sur son prix officiel. Bien que ce système ait été proposé à 269 euros à certains moments, ces 319 euros constituent néanmoins une excellente occasion pour se le procurer.

Logitech Z906

Surprenez-vous avec ce Home Cinéma haut de gamme bénéficiant d’une réduction de 120 euros

J’ai pu profiter pendant 17 ans consécutifs du système Logitech Z5500, une bête de 1000W de puissance crête avec un son THX. Après ce modèle à succès, est arrivé celui-ci, le Logitech Z906, avec des technologies renouvelées tout en conservant le superbe son d’antan dans un équipement compact. S’il est trop cher pour vous, vous pouvez toujours opter pour un système de cinéma maison avec des haut-parleurs Echo.

Ce système audio est particulièrement performant pour toutes les utilisations, aussi bien pour la musique de tous les styles, les films de toutes les catégories, que pour jouer à la console avec une définition et une puissance totale. Sa puissance est de 500W RMS (1000W de crête), ce qui vous permet de les installer dans une pièce de 40 à 50 mètres carrés sans problème.

Il est composé de 5 haut-parleurs, petits mais puissants, et d’un caisson de basses amplifié qui fait office d’amplificateur pour les autres haut-parleurs. Le caisson de basses de 10 pouces a une puissance de 165W RMS capable de vous faire vibrer dans n’importe quelle situation. Vous disposez de 4 haut-parleurs satellites à placer indifféremment à l’avant ou à l’arrière, et d’un canal central. Tous les haut-parleurs ont une puissance de 67W RMS et de 120W de crête.

Le caisson de basses est connecté par câble à une console à partir de laquelle vous pouvez contrôler tous les paramètres, du volume aux fréquences aiguës et graves de manière indépendante. Il inclut également une télécommande pour pouvoir effectuer toutes ces opérations sans vous lever du canapé.

À l’arrière du caisson de basses amplifié, vous trouverez les 5 connexions des haut-parleurs, le connecteur pour le contrôleur, 2 entrées optiques, une coaxiale, une RCA et la dernière avec 3 connecteurs Jack de 3,5 mm (spéciale pour les PC avec des cartes son 5.1) avec câble triple inclus. C’est-à-dire que vous pouvez connecter jusqu’à 5 sources sonores simultanément à cet équipement.

Logitech Z906

Le meilleur de cet équipement n’est pas sa puissance énorme qui n’est pas adaptée aux petites pièces, mais son son. Tous les haut-parleurs sont équipés d’une membrane en aluminium à haute résistance qui élimine les distorsions à hauts niveaux. Ils sont compatibles avec le son Dolby Digital, le THX et le DTS.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :