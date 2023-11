Suzume, du créateur de Your Name, sortira sur Crunchyroll dans quelques jours

Ne pas ouvrir cette porte.

Suzume, stupéfaite par l’annonce

Croyez-le ou non, cela a été l’un des romans-feuilletons de l’été pour les amateurs d’animation japonaise, mais nous savons enfin quand et où Suzume, le dernier film une fois de plus somptueux de Makoto Shinka, également créateur de Your Name, Le jardin des mots ou Voyage vers Agartha, sera diffusé; maintenant vous comprenez notre consternation.

Sorti en salles en avril de cette année, nous savons enfin quand et où nous pourrons voir en streaming Suzume, le treizième film du réalisateur japonais. Comme il se doit après avoir collaboré avec Sony Pictures et Wild Bunch pour sa sortie en salles, la plateforme Crunchyroll diffusera ce long métrage à partir du 17 novembre, ce qui signifie que dès ce vendredi, nous pourrons déjà profiter d’un film qui est bien plus qu’une simple succession de scènes pleines de mouvement et de couleur, où la recherche de maturité et de liberté seront également constantes.

Avec une récolte de plus de 300 millions de dollars dans le monde entier, ce film souligne le bon état de l’animation japonaise sur grand écran, qui s’ajoute aux récents succès tels que Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time ou le dernier (jusqu’à présent) d’Hayao Miyazaki, Le garçon et la grue.

Ferme la porte

Le voyage de Suzume commence dans un paisible village de Kyushu, dans le sud-ouest du Japon, lorsqu’elle rencontre un jeune homme qui lui dit : « Je cherche une porte ». Ce que Suzume trouve est une porte délabrée qui tient debout au milieu de ruines, comme si quelque chose l’avait protégée de toute catastrophe. Attirée par son pouvoir, Suzume s’approche et tourne la poignée… Les portes commencent à s’ouvrir les unes après les autres dans tout le Japon, provoquant des désastres dans les zones environnantes. Maintenant, Suzume doit fermer ces portes pour empêcher qu’il y ait plus de catastrophes.

