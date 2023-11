OpenAI recevra un support financier supplémentaire de Microsoft

Microsoft a annoncé un investissement de plusieurs milliards de dollars sur plusieurs années dans OpenAI, une startup spécialisée dans la recherche et le développement en intelligence artificielle. Cet investissement fait suite aux investissements précédents de Microsoft de 1 milliard de dollars en 2019 et d’une autre tranche en 2021. Cela porte son investissement cumulatif à 13 milliards de dollars et la valorisation d’OpenAI à environ 29 milliards de dollars. Cet investissement vise à donner à Microsoft accès à certains des systèmes d’IA les plus populaires et avancés. Actuellement, Microsoft est en concurrence avec des entreprises telles qu’Alphabet, Amazon et Meta Platforms. Elles se disputent la technologie en forte croissance qui génère du texte, des images et d’autres médias en réponse à une brève demande.

OpenAI a déclaré qu’avec ce nouveau financement, l’entreprise travaillera à la concrétisation de la vision de son PDG Sam Altman. Cette vision consiste à construire un logiciel informatique « aussi intelligent que les humains ». Sam Altman a déclaré dans une interview que le partenariat de son entreprise avec Microsoft se déroule « très bien ». Il a également déclaré qu’il « s’attend à lever des fonds supplémentaires au fil du temps auprès du géant de la technologie et d’autres investisseurs ». Cela aidera la marque à suivre les progrès de Microsoft dans la construction de modèles d’IA plus complexes.

Le partenariat de Microsoft avec OpenAI

Le partenariat de Microsoft avec OpenAI va au-delà d’un simple investissement financier. Microsoft est également le principal fournisseur de puissance de calcul pour la recherche, les produits et les interfaces de programmation d’OpenAI destinés aux développeurs. Des startups et des marques multinationales, dont Microsoft, se précipitent pour intégrer leurs produits avec OpenAI. Cela signifie des charges de travail massives s’exécutant sur les serveurs cloud de Microsoft.

Selon des initiés, Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI plus tôt cette année. Cela fait partie d’un accord « pluriannuel ». Lorsqu’on lui a demandé si Microsoft continuerait d’investir, Altman a déclaré : « J’espère que oui » et « Il y a encore un long chemin à parcourir, il y a beaucoup de puissance de calcul à construire entre maintenant et AGI… Le coût de l’entraînement est très élevé ».

Altman a révélé que « la croissance du chiffre d’affaires a été bonne cette année », mais il n’a pas fourni de détails financiers. Cependant, il confirme que l’entreprise fonctionne toujours avec une perte en raison des coûts de formation. Il a également mentionné que le partenariat avec Microsoft permettra à « nous tous de bénéficier du succès de l’autre et que tout le monde soit heureux ».

Avantages de l’investissement

Le financement permettra à OpenAI de poursuivre ses travaux de recherche indépendants et de développer une IA de plus en plus sûre, utile et performante. Dans le cadre de sa mission visant à garantir que l’IA avancée profite à toute l’humanité, OpenAI reste une entreprise à but non lucratif et est réglementée par l’OpenAI non-profit. Cette structure permet à OpenAI de lever les capitaux nécessaires pour remplir sa mission sans sacrifier ses convictions fondamentales sur le partage général des avantages et la nécessité de prioriser la sécurité.

Microsoft augmentera ses investissements dans le développement et le déploiement de systèmes de supercalcul spécialisés pour accélérer la recherche en IA d’OpenAI et intégrer les systèmes d’IA d’OpenAI à ses produits tout en « introduisant de nouvelles catégories d’expériences numériques ». La plateforme cloud Azure de la société technologique continuera d’être le fournisseur exclusif de cloud d’OpenAI, alimentant les charges de travail de la startup dans les domaines de la recherche, des produits et des services API.

Critiques

Certains tests ont soulevé des inquiétudes concernant le partenariat entre Microsoft et OpenAI. Elon Musk, qui a co-fondé OpenAI mais a quitté l’entreprise en 2018, a tweeté en février 2023 que « OpenAI a été créée comme une entreprise à code source ouvert (c’est pourquoi je l’ai nommée ‘Open’ AI), une organisation à but non lucratif destinée à servir de contrepoids à Google, mais maintenant elle est devenue une entreprise à but lucratif à code source fermé, effectivement contrôlée par Microsoft ». Cependant, OpenAI a déclaré qu’elle reste une entreprise à but non lucratif plafonnée après l’accord. Cela lui permet de continuer à lever des capitaux avec des mécanismes de contrôle en place.

Le partenariat de Microsoft avec OpenAI a été à la fois salué et critiqué. D’une part, le partenariat pourrait rapporter des milliards de dollars de revenus supplémentaires par an à Microsoft alors que les charges de travail s’accumulent dans Azure. La structure de l’investissement est complexe, mais elle étend la collaboration continue de Microsoft dans les domaines du supercalcul et de la recherche en IA. Microsoft déploiera les modèles d’OpenAI dans ses produits grand public et d’entreprise et introduira de nouvelles catégories d’expériences numériques basées sur la technologie d’OpenAI. Cela inclut Azure OpenAI Service de Microsoft, qui permet aux développeurs de créer des applications d’IA de pointe grâce à un accès direct aux modèles d’OpenAI soutenus par les capacités de confiance et l’infrastructure et les outils optimisés pour l’IA d’Azure.

Dans l’ensemble, le partenariat de Microsoft avec OpenAI a le potentiel d’apporter d’énormes avantages aux deux entreprises et au domaine de l’IA dans son ensemble. Cependant, il y a aussi des inquiétudes quant à la direction que prend OpenAI et à savoir si elle remplit toujours sa mission initiale d’être une entreprise à code source ouvert et à but non lucratif. Il reste à voir comment le partenariat évoluera dans les années à venir et s’il continuera d’être une force pour le bien dans le monde de l’IA.

Notre avis

L’investissement de Microsoft dans OpenAI est une étape importante pour faire avancer la recherche et le développement en IA. Cet investissement permettra à la startup de poursuivre ses travaux de recherche indépendants et de développer une IA de plus en plus sûre, utile et performante. Le partenariat de Microsoft avec la startup va au-delà d’un simple investissement financier. Microsoft est également le principal fournisseur de puissance de calcul pour la recherche, les produits et les interfaces de programmation d’OpenAI destinés aux développeurs. Certains tests ont soulevé des inquiétudes concernant le partenariat. Cependant, OpenAI a déclaré qu’elle reste une entreprise à but non lucratif plafonnée après l’accord. Cela lui permet de continuer à lever des capitaux avec des mécanismes de contrôle en place.

Les deux marques continueront probablement de coopérer à l’avenir alors que Microsoft se bat contre d’autres poids lourds du marché de l’IA. Le ChatGPT d’OpenAI a pris une longueur d’avance sur le marché de l’IA générative. Cependant, il devra s’améliorer s’il espère rester en tête.

