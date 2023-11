5G, Snapdragon et 120 Hz : ce Xiaomi Pro bénéficie d’une réduction de 160 euros

C’est l’un des smartphones les plus originaux du catalogue Xiaomi et ses caractéristiques pourraient être exactement ce que vous recherchez.

Le design frappant du POCO X5 Pro 5G.

Vous n’avez pas besoin de payer trop cher pour obtenir un smartphone puissant avec la 5G et le suffixe « Pro ». Cette offre d’AliExpress en est la preuve, vous pouvez obtenir le POCO X5 Pro 5G et économiser 160 euros. Nous parlons bien sûr de sa version mondiale la plus complète, qui est accompagnée de tentants 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il vous suffit d’appliquer le code D11ES40 avant de finaliser votre achat.

Nous sommes en présence d’un smartphone qui est arrivé sur le marché à près de 400 euros et qui est toujours vendu à 329 euros sur le site officiel de Xiaomi, cette offre n’est pas à négliger. Dans sa fiche technique, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, le milieu de gamme premium de la marque chinoise est un achat qui ne déçoit pas. Nous vous expliquons pourquoi il est génial à la fin de 2023.

POCO X5 Pro 5G

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone Xiaomi, et ce n’est pas peu

Qualcomm Snapdragon 778G

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 67W

NFC, prise jack pour les écouteurs et 5G

À l’avant du smartphone chinois se trouve un écran AMOLED qui offre des couleurs vibrantes et des noirs profonds. Il approche les 6,7 pouces et se déplace en fluidité grâce à ses 120 Hz de taux de rafraîchissement, c’est un écran de haut niveau. Profitez au maximum de vos films préférés.

Qualcomm est une valeur sûre, ses processeurs Snapdragon se trouvent dans certains des meilleurs smartphones du marché. Le Snapdragon 778G qui donne vie à notre protagoniste vous permettra de faire fonctionner sans difficulté vos jeux et applications préférés. N’oubliez pas qu’il est accompagné de 256 Go de stockage, vous n’aurez donc pas à vous soucier de l’espace.

Les caméras situées à l’arrière de ce Xiaomi ne vous décevront pas, elles font du bon travail dans presque tous les scénarios. Nous trouvons un capteur principal de 108 mégapixels, un objectif grand-angle de 8 mégapixels et une caméra macro pour vous rapprocher au maximum des petits objets.

POCO X5 Pro 5G

Il n’y a pas d’autre smartphone comme ce POCO, gardez cela à l’esprit. Il est beau, équilibré et puissant, il vous permettra de passer la journée sans soucis. Parce que vous n’avez pas besoin de dépenser plus de 250 euros pour avoir un smartphone fiable qui restera performant pendant des années.

