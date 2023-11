James Gunn confirme que Superman: Legacy ne bouge pas du calendrier.

Contrairement à ce que les héros de Marvel ont fait.

Alors que nous craignions tous le contraire, James Gunn a annoncé via Twitter que le film Superman: Legacy maintiendra sa date de sortie initiale malgré les grèves prolongées des scénaristes et des acteurs qui ont paralysé la production à Hollywood. Gunn a exprimé sa gratitude envers l’équipe de production dévouée qui a continué à travailler pendant les arrêts, soulignant sa foi et ses efforts, ce qui a permis de progresser dans la préproduction du film sans accroc.

Cette décision est en contradiction totale avec celle de Marvel qui n’a fait que modifier les dates de presque toutes ses prochaines sorties, ne maintenant que Deadpool 3 en 2024, mais ayant déjà déplacé plusieurs de ses films à 2025 et même jusqu’en 2027, comme c’est le cas pour Avengers: Secret Wars.

Thanks to the efforts of our talented crew, who never lost faith during the longest strikes in Hollywood history, and who never let their foot off the pedal, continuing to barrel forward, creating the most amazing character and set designs I’ve seen in my entire career,… pic.twitter.com/ntnEbA2fC0 — James Gunn (@JamesGunn) 11 novembre 2023

« Grâce aux efforts de notre talentueuse équipe, qui n’a jamais perdu la foi pendant les plus longues grèves de l’histoire d’Hollywood, et qui n’a jamais relâché les gaz, continuant à avancer, créant les designs de personnages et de décors les plus incroyables que j’ai jamais vus dans toute ma carrière,… #SupermanLegacy sortira à la date de sortie originale prévue le 11 juillet 2025« .

Ce que nous savons de Superman: Legacy

Superman: Legacy est l’un des piliers fondamentaux du nouveau DC Cinematic Universe (DCU) dont les responsables principaux sont actuellement James Gunn et Peter Safran. Les détails de l’intrigue de Superman: Legacy sont encore gardés secrets, mais le réalisateur James Gunn a révélé que le film ne racontera pas à nouveau l’origine du kryptonien et se concentrera plutôt sur un Superman plus mûr qui fait face à de nouveaux défis. Gunn a également déclaré qu’il s’inspire de la série de bandes dessinées All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Quitely, qui raconte une histoire plus introspective et émotionnelle sur l’Homme d’acier. La distribution comprend David Corenswet dans le rôle de Superman, Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane et Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner/Green Lantern.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :