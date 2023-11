Jetez un coup d’œil à la fonction de photographie avancée de la version ultra Power Armor 18T

Récemment, Ulefone a annoncé le lancement d’un nouveau smartphone robuste 5G haut de gamme, spécialement conçu pour les amateurs de photographie. Ce smartphone offre une large gamme de fonctions photographiques et est équipé de capteurs photo à la pointe de la technologie. Garantissant une expérience photographique exceptionnelle même pour les clients exigeants passionnés par la capture de photos époustouflantes. De quel mystérieux téléphone s’agit-il ? Eh bien, dites bonjour au nouveau Power Armor 18T Ultra.

Appareil Photo Multifonction

Le téléphone est doté d’un appareil photo de nouvelle génération de 108 MP, alimenté par le capteur ISOCELL HM2 de Samsung. Le capteur massif de 1/1.52″, équipé de la technologie ISOCELL Plus et Smart-ISO, capte une quantité de lumière suffisante et réduit le bruit. De plus, avec la technologie de binning de pixels 9-en-1, le capteur améliore la taille des pixels de 0.7µm à 2.1µm. Ce qui lui permet de capturer des photos incroyablement claires de jour comme de nuit. L’appareil photo ultra grand-angle de 8 MP permet de capturer des scènes encore plus belles, telles que la photographie architecturale, paysagère et urbaine. Par ailleurs, la version Power Armor 18T Ultra est équipée d’un agrandissement 60X pour examiner les objets en détail, à la fois en extérieur et en intérieur. Par exemple, il peut être utilisé pour vérifier les fissures des toits, inspecter l’équipement ou les cartes de circuit imprimé. Voire même visualiser de minuscules objets comme de petits insectes et des rochers.

De plus, la toute nouvelle caméra frontale HD de 32 MP, avec le capteur S5KGD1 de Samsung, offre une clarté incroyable et vous permet de prendre de magnifiques selfies même en conditions de faible luminosité. Avec ses fonctionnalités d’amélioration du portrait, chacun peut être sûr de paraître rayonnant sur chaque photo.

Caractéristiques Améliorées

En ce qui concerne ses caractéristiques principales, la version Power Armor 18T Ultra est équipée d’un solide processeur MediaTek Dimensity 7050 offrant des performances octa-core, avec une fréquence de 2.6 GHz. Le processus de 6 nm prolonge considérablement la durée de vie de la batterie, même pour les utilisateurs exigeants. Avec la 5G intégrée, il offre des connexions rapides, stables et étendues. De plus, la version Power Armor 18T Ultra dispose de 12 Go de RAM pour une multitâche fluide et d’une généreuse capacité de stockage interne de 512 Go.

Il est important de noter que cet appareil prend également en charge 12 Go de mémoire virtuelle supplémentaire et offre la possibilité d’étendre la capacité de stockage jusqu’à 2 To. Il est également équipé de la version mise à jour d’Android 13, qui apporte des avancées significatives en termes de confidentialité et de sécurité. Conçu avec une attention méticuleuse, il protège les données personnelles et la vie numérique en empêchant les accès inutiles.

Pour rester connecté et alimenté tout au long de la journée, l’appareil est doté d’une batterie de 9600 mAh. Sa capacité de charge ultra-rapide de 66 W garantit un temps d’arrêt minimal. En termes de certification robuste, la version Power Armor 18T Ultra répond à la norme MIL-STD-810H et bénéficie des classements IP68 et IP96K. Ce qui le rend exceptionnellement résistant aux chutes, à la poussière et à l’eau, avec la possibilité de résister à une immersion jusqu’à une profondeur de 1,5 mètre.

Depuis sa récente sortie, la version Power Armor 18T Ultra a connu un grand succès sur le marché, grâce à sa combinaison attrayante de durabilité, de fonctionnalité et de performances. Pour plus d’informations détaillées, vous pouvez toujours visiter le site officiel d’Ulefone ou suivre sa chaîne YouTube. Ou simplement l’acheter directement sur Aliexpress.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :