Ce nouvel haut-parleur de Porsche ne partage pas quelque chose avec les voitures de la marque : son prix

Le nouveau haut-parleur de Porsche est puissant et élégant, comme ses voitures, mais pas aussi cher.

Voici à quoi ressemble le nouveau haut-parleur de Porsche

Les véhicules Porsche, qui intègreront bientôt Google Automotive, sont élégants et puissants. Le problème, c’est qu’ils sont aussi chers ; cependant, ce haut-parleur de la marque est élégant et puissant, mais pas cher. Il s’agit du Porsche Design PDS20, un appareil portable avec une autonomie de 10 heures qui offre une grande qualité sonore et une résistance à l’eau.

Son clair, résistant à l’eau et élégant

Il intègre deux radiateurs passifs et un haut-parleur de 1,75 pouces, pour s’assurer que les sons aigus et graves sont diffusés avec une fidélité maximale. Il offre une excellente qualité sonore, mais aussi une grande autonomie de 10 heures. Pour le recharger, il faut le connecter à une prise secteur via ses ports USB-A ou USB-C pendant 3 heures.

Il peut être mouillé et est résistant à la saleté, car il est classé IP67 résistant à la poussière et à l’eau, donc les éclaboussures ne sont pas un problème, bien qu’il ne soit pas conçu pour être immergé. Il se connecte via Bluetooth et peut être associé à une autre unité pour un son plus équilibré. De plus, il est compatible avec n’importe quel assistant vocal de smartphone.

Il présente un design sobre et circulaire, avec un extérieur en aluminium. Pour être facilement transporté, il peut être « enroulé » dans un cercle en silicone, qui intègre une poignée pour le tenir. Ce silicone est disponible en deux couleurs : gris foncé et gris-vert, et il est interchangeable. Ses dimensions sont 43 x 94 x 94 millimètres et il pèse 302 grammes.

Le PDS20 sera lancé sur le marché mondial le 15 novembre, mais il peut déjà être réservé en Europe et aux États-Unis sur le site de la marque. Il est proposé au prix de 229 euros dans l’Union européenne et de 210 livres au Royaume-Unis, tandis qu’aux États-Unis, il est vendu à 245 dollars.

Achetez le Porsche Design PDS20

La fabrication et la vente de haut-parleurs ne sont pas la seule activité de Porsche en dehors des véhicules. Bien que la société soit célèbre pour créer certains des voitures les plus convoitées de la planète, son activité s’étend à d’autres marchés, tels que les haut-parleurs mentionnés, en lançant certains des plus chers du marché, ainsi que d’autres moins chers, comme celui-ci. Elle conçoit également des montres, des lunettes de soleil ou des vêtements, entre autres produits.

