La Xiaomi Pad 6 ne attend pas le Black Friday pour toucher le fond: 130 euros de réduction pour le meilleur achat

Effondrement historique pour la meilleure tablette de Xiaomi et l’une des meilleures du marché, c’est un achat exceptionnel à moins de 300 euros.

Avec cette tablette Xiaomi en promotion, vous pouvez jouer, prendre des notes, regarder des séries ou éditer des images en toute fluidité.

Le samedi 11 novembre est déjà passé, mais AliExpress continue avec une campagne de grandes offres jusqu’au samedi 18 novembre. Si vous pensez depuis longtemps à l’achat d’une tablette, c’est le moment idéal pour vous procurer la Xiaomi Pad 6 au prix historique le plus bas. Son prix de vente recommandé est de 399,99 euros, mais vous pouvez l’obtenir pour seulement 269,99 euros sur AliExpress Store avec le code ES50.

Il ne fait aucun doute que cette Xiaomi Pad 6 est la meilleure tablette que vous pouvez acheter pour moins de 300 euros. Elle possède un grand écran de haute qualité, un processeur extrêmement puissant pour effectuer n’importe quelle tâche et une batterie de 8 840 mAh avec une charge rapide de 33W. Vous pouvez l’utiliser pour jouer, prendre des notes pendant vos études, éditer des images, regarder un film ou travailler sans aucun problème.

N’oubliez pas d’appliquer le code ES50 lors du paiement pour obtenir la Xiaomi Pad 6 pour 269,99 euros, c’est-à-dire économiser 130 euros sur votre achat. Nous avons analysé le marché et aucun autre store ne la propose à un prix aussi bas. Chez PcComponentes et dans le store officiel de Xiaomi, elle est vendue autour de 350 euros, tandis que sur Amazon, elle dépasse légèrement les 360 euros. Comme vous pouvez le voir, le prix d’AliExpress Store est inégalable, profitez-en avant que les stocks et les coupons disponibles ne soient épuisés.

Xiaomi Pad 6

Achetez la meilleure tablette Xiaomi au prix historique le plus bas

La principale raison pour laquelle l’achat de cette Xiaomi Pad 6 vaut la peine, c’est qu’elle offre une performance exceptionnelle. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 870, qui a la puissance pour gérer n’importe quelle application en toute fluidité. Cela signifie que vous pourrez l’utiliser pour regarder des séries, rechercher des informations sur le navigateur, écrire dans un traitement de texte ou jouer sans aucun problème. Bien sûr, c’est aussi une excellente tablette pas cher pour les étudiants.

À toutes les applications que nous avons mentionnées précédemment, il faut ajouter d’autres applications. Tout d’abord, la Xiaomi Pad 6 est une excellente option pour les artistes numériques, ils peuvent l’utiliser pour dessiner ou colorier avec l’aide du stylo optique de Xiaomi. Deuxièmement, vous pourrez l’utiliser pour prendre des photos ou participer à des appels vidéo grâce à son appareil photo arrière de 13 mégapixels et à celui en façade de 8 mégapixels.

Il est important de noter que cette tablette Xiaomi est une excellente option pour regarder du contenu multimédia. D’une part, parce qu’elle a un écran énorme de 11 pouces avec une résolution élevée (2880 x 1800 pixels) et un taux de rafraîchissement élevé (144 Hz). Selon nos tests lors de l’analyse de la Xiaomi Pad 6, nous pouvons vous assurer que l’écran offre un très bon résultat. De plus, le son est pris en charge par 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos qui surprennent positivement.

Cette tablette brille particulièrement en termes d’autonomie. Avec une batterie de 8 840 mAh à l’intérieur, elle peut parfaitement tenir une journée complète de travail, c’est-à-dire 8 heures d’utilisation ou plus. Si vous êtes moins exigeant en termes d’utilisation, vous pourrez l’utiliser pendant plusieurs jours sans avoir à vous brancher sur le chargeur. Par ailleurs, la charge rapide est de 33W, ce qui signifie qu’elle atteindra 100% en 2 heures.

Xiaomi Pad 6

Le système d’exploitation de cette Xiaomi Pad 6 est MIUI Pad 14 basé sur Android 13, une version axée particulièrement sur le multitâche. De plus, elle dispose de 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et de la compatibilité avec un clavier sans fil. Il est également important de mentionner qu’elle a un design fin, léger et raffiné, essentiel pour l’expérience d’utilisation à la maison et en dehors.

Après l’avoir testée pendant quelques semaines, nous pouvons confirmer que la Xiaomi Pad 6 est l’une des meilleures tablettes Android du marché. Elle a un rapport qualité-prix incroyable, surtout maintenant avec une réduction de 130 euros. Appliquez le code ES50 sur AliExpress Store et elle sera à vous pour seulement 269,99 euros, un prix scandaleux pour sa qualité.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui pourraient intéresser les lecteurs. Lorsque l'utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques mentionnés dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission.

