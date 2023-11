La NASA vient de lancer une application pour que vous puissiez toujours localiser la Station spatiale internationale

La NASA lance une application pour connaître le point exact où se trouve la Station Spatiale Internationale à tout moment

Maintenant, grâce à la nouvelle application de la NASA, vous pouvez connaître la position exacte de la Station Spatiale Internationale à tout moment.

Aimeriez-vous voir la Station Spatiale Internationale (ISS) de vos propres yeux? Vous pouvez maintenant le faire grâce à la nouvelle application mobile lancée par la NASA: Spot the Station. Il s’agit d’une application gratuite qui vous permet de savoir quand et où l’ISS apparaîtra dans le ciel, de recevoir des notifications sur les observations en fonction de votre emplacement et d’accéder à des informations et des ressources sur le laboratoire spatial.

Spot the Station utilise le GPS de votre appareil pour déterminer votre position, il vous indique la direction et l’angle à regarder pour voir l’ISS. Il vous donne également la durée de l’observation, la distance à laquelle se trouve l’ISS et l’intensité de sa luminosité. L’ISS est le troisième objet le plus brillant du ciel, après le soleil et la lune, et se déplace à une vitesse d’environ 28 000 kilomètres par heure. C’est pourquoi on ne peut la voir que pendant la nuit dans votre région lorsque l’ISS passe au-dessus.

Voici comment vous pouvez savoir où se trouve la Station Spatiale Internationale grâce à une application de la NASA

La Station Spatiale Internationale est l’une des réalisations les plus impressionnantes de l’humanité. Il s’agit d’un laboratoire orbital abritant plusieurs astronautes et réalisant des expériences scientifiques dans des conditions de microgravité. L’ISS orbite autour de la Terre à une altitude d’environ 400 kilomètres, elle peut être vue à l’œil nu si vous savez quand et où regarder.

L’ISS est le résultat de la collaboration internationale de 15 pays et de plus de 200 astronautes qui y ont vécu et travaillé depuis 2000. L’ISS mène des recherches bénéfiques pour l’humanité dans des domaines tels que la médecine, la biologie, la physique, l’ingénierie et l’éducation.

¿Alguna vez te has preguntado dónde está la estación espacial o cuándo podrás verla sobrevolar? Descarga la nueva app #SpotTheStation (disponible en español) para localizar el laboratorio orbital en tiempo real: https://t.co/a0jk5ymAMG pic.twitter.com/kbs5xyApao — NASA en español (@NASA_es) 2 novembre 2023

L’ISS est également un symbole d’exploration et de découverte, car elle sert de plateforme pour les futures missions spatiales telles que le programme Artemis de la NASA, qui vise à envoyer la première femme et le premier homme de couleur sur la Lune en 2024.

De plus, l’ISS nous permet d’admirer la beauté de notre planète d’une perspective unique et nous rappelle l’importance de prendre soin de l’environnement. L’application Spot the Station de la NASA est un outil qui nous rapproche de l’ISS et nous invite à participer à son observation.

La NASA continuera de mettre à jour et d’améliorer l’application en fonction des commentaires des utilisateurs. Si vous voulez voir la Station Spatiale Internationale de vos propres yeux, n’hésitez pas à télécharger l’application Spot the Station de la NASA et préparez-vous à profiter d’un spectacle spatial.



