Avez-vous mis à jour vers Android 14 et rencontrez-vous des problèmes de batterie ? Ce correctif devrait être la solution

Google a résolu l’un des plus grands problèmes d’Android 14 sur tous les appareils compatibles.

Android 14 est la dernière version du système d’exploitation mobile de Google, qui a été officiellement lancée en octobre dernier. Parmi ses nouveautés, on retrouve l’amélioration de la gestion de la batterie, qui promet de prolonger l’autonomie des appareils jusqu’à 30%. Cependant, certains utilisateurs ont signalé des problèmes de batterie après la mise à jour vers Android 14, tels qu’une consommation excessive, une surchauffe anormale ou une charge lente.

Ces problèmes pourraient être causés par plusieurs facteurs, tels que des applications incompatibles, des paramètres incorrects ou des erreurs logicielles. Pour les résoudre, Google a lancé un correctif de sécurité qui est distribué progressivement aux appareils compatibles avec Android 14. Ce correctif comprend des corrections d’erreurs et des améliorations des performances qui devraient résoudre les problèmes de batterie.

Google résout les problèmes de batterie d’Android 14

Si vous avez mis à jour vers Android 14 et que vous rencontrez des problèmes de batterie, la première chose à faire est de vérifier si le correctif de sécurité est disponible. Pour ce faire, allez dans Paramètres > Système > Mise à jour du système et appuyez sur Rechercher des mises à jour.

S’il y a une mise à jour disponible, vous devez la télécharger et l’installer en suivant les instructions à l’écran. Il est recommandé de connecter l’appareil à une source d’alimentation et à un réseau Wi-Fi pendant le processus.

Une fois que vous avez installé le correctif de sécurité, vous devez redémarrer l’appareil et vérifier si les problèmes de batterie ont disparu. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez essayer d’autres solutions, telles que la calibration de la batterie, l’optimisation de l’utilisation des applications, l’activation du mode d’économie d’énergie ou la réinitialisation des paramètres d’usine.

En plus de résoudre les problèmes de batterie, Android 14 offre également plusieurs options pour améliorer l’efficacité et les performances de la batterie. Ces options se trouvent dans le menu Paramètres > Batterie, où vous pouvez voir le niveau de batterie actuel, le temps d’utilisation estimé restant, la consommation des applications et les paramètres d’économie d’énergie.

L’une des options les plus intéressantes est le mode de batterie adaptative, qui apprend de vos habitudes d’utilisation et ajuste la consommation d’énergie de manière intelligente. Ce mode peut prolonger la durée de vie de la batterie jusqu’à 10%, selon Google. Pour l’activer, allez dans Paramètres > Batterie > Batterie adaptative et appuyez sur l’interrupteur.

Avec ces options, vous pourrez profiter d’Android 14 sans vous soucier de la batterie. N’oubliez pas que si vous rencontrez des problèmes de batterie après la mise à jour vers Android 14, vous devez installer le correctif de sécurité que Google a lancé pour les résoudre. Si vous ne l’avez pas encore fait, n’attendez pas et faites-le dès que possible. Votre batterie vous en sera reconnaissante.



