Ces écouteurs Bluetooth de Google coûtent maintenant moins de 170 euros grâce à cette offre.

Comme nous le disons toujours ici, la grande quantité d’alternatives qui existent aujourd’hui sur le marché des écouteurs Bluetooth rend un peu difficile la tâche de choisir ceux que nous allons acheter, si nous recherchons un nouvel appareil. En tenant compte de cela, il est généralement logique de regarder parmi les offres que nous pouvons trouver dans les stores existants, comme Amazon, par exemple, et c’est là que nous intervenons, car nous vous proposons maintenant une excellente option pour obtenir de nouveaux écouteurs en réduction, disponibles dans plusieurs stores.

Les écouteurs Bluetooth en question sont les Google Pixel Buds Pro, qui ont généralement un prix recommandé de 229 euros sur leur site officiel et chez Ebay, entre autres, bien qu’Amazon propose généralement un prix de 219 euros. Cependant, nous pouvons voir maintenant que ces écouteurs sont en réduction à la fois chez Ebay et chez Amazon, les laissant au même prix dans les deux stores. En nous concentrant sur ce que nous trouvons sur la deuxième plateforme mentionnée, ces écouteurs sans fil bénéficient d’une réduction de 23% et d’une réduction de 50 euros. Autrement dit, vous pouvez maintenant obtenir ces Google Pixel Buds Pro à un prix de 169 euros sur Amazon.

Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une réduction à prendre en compte, d’autant plus si nous la comparons à leur prix recommandé sur leur site officiel, qui est de 229 euros. Ainsi, si nous nous en tenons à ce coût, nous bénéficions d’une réduction de 60 euros pour être précis. Quoi qu’il en soit, rappelez-vous que si vous voulez obtenir ces écouteurs, évalués à 4,4 étoiles sur la boutique qui est le sujet de cet article, et que vous êtes client d’Amazon Prime, vous pouvez profiter de la livraison gratuite et rapide, les recevant dès demain si vous les achetez maintenant.

Ces écouteurs Bluetooth Google Pixel Buds Pro, qui peuvent être achetés avec une réduction sur plusieurs de leurs couleurs (charbon, corail, gris brume, porcelaine et vert lime) et à leur prix le plus bas de tous les temps. À leur sujet, nous pouvons dire qu’ils bénéficient d’une annulation active du bruit (ANC) et d’une connectivité multipoint, de sorte qu’ils peuvent être jumelés avec plusieurs appareils à la fois, ce qui est toujours d’une grande aide. De plus, ils sont équipés d’un capteur de proximité infrarouge, d’un accéléromètre et d’un gyroscope. Ils se démarquent également par leur batterie, qui peut nous offrir jusqu’à 7 heures avec l’annulation active du bruit et jusqu’à 11 heures si elle est désactivée, bien qu’avec leur boîtier de charge, ils peuvent avoir une autonomie allant jusqu’à 20 heures avec ANC et 31 heures sans ANC.

En ce qui concerne leur boîtier de charge, nous pouvons indiquer qu’il dispose d’un port USB-C et d’une charge sans fil Qi. Revenant aux écouteurs proprement dits, ils comprennent une protection IPX4 avec résistance aux éclaboussures de sueur, aux éclaboussures d’eau et à la poussière. Comme vous pouvez le voir, ces écouteurs sont très complets et constituent un excellent choix d’achat, d’autant plus que ces Google Pixel Buds Pro coûtent 169 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous vous proposons dans cet article. Rappelez-vous qu’à Ebay, du moins au moment d’écrire ces lignes, ces écouteurs ont le même prix.

