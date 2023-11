La console parfaite : un dispositif inventé pour avoir le contrôle sur tes rêves

Les jeux vidéo font partie intégrante des générations les plus jeunes.

Parfois, nous parvenons à avoir un certain contrôle sur nos rêves. C’est ce qu’on appelle des rêves lucides. Dormir avec le téléphone portable est mauvais et il est recommandé de le mettre en veille avant de dormir. Cependant, il semble que la technologie pousse les choses plus loin pour transformer nos rêves en la cour de récréation que nous avons toujours voulu. Par conséquent, une équipe de scientifiques développe un système pour que nous puissions contrôler ces rêves et les apprécier comme s’il s’agissait d’un jeu vidéo. Cette technologie, appelée The Halo, promet d’être une révolution des plus intéressantes.

Nous allons donc voir comment The Halo pourrait passer d’une invention d’une dystopie cyberpunk à quelque chose de vraiment intéressant pour les amateurs de jeux.

De la dystopie à la réalité : contrôler les rêves pourrait devenir une réalité.

Les rêves lucides sont ceux où nous sommes conscients que nous rêvons et pouvons faire ce que nous voulons. C’est assez rare, mais lorsque cela se produit, c’est très intéressant car cela nous permet d’accéder au rêve comme jamais auparavant.

L’objectif de la société Prophetic est de parvenir à induire ce type de rêves de manière simple grâce à un dispositif dont ils n’ont pas précisé la forme ni l’endroit où il devra être porté.

Le fonctionnement, tel qu’expliqué dans Vice Motherboard, est actuellement en cours de développement après une profonde recherche sur les ensembles de données d’électroencéphalogrammes et d’IRM de notre cerveau pendant que nous avons des rêves lucides. À partir de là, l’idée serait de se concentrer sur les processus d’ultrasons pour créer des ultrasons transcrâniens par le biais d’un dispositif qui permettrait d’induire les personnes dans ce type de rêve, ce qui nous permettrait de rêver comme nous le souhaitons et de le contrôler.

En résumé :

Le PDG de Prophetic veut créer The Halo.

Cela servirait à détecter quand les rêveurs sont en phase de sommeil paradoxal (REM) pour induire et stabiliser les rêves lucides.

Lorsque nous sommes en état de rêve lucide, nous pouvons contrôler ce que nous faisons dans nos rêves de manière presque totale. Cela se produit de manière naturelle, la clé est de l’induire en permanence pour le réaliser de manière constante.

L’idée est que The Halo soit un dispositif physique, mais il n’a pas été expliqué comment ils prévoient de le faire.

Ils pensent que cela pourrait être une technologie révolutionnaire pour l’avenir.

Ils bénéficient du support de puissantes entités de recherche telles que l’Institut Donders.

La technologie pourrait être basée sur les ultrasons transcrâniens pour atteindre son objectif.

Ils estiment qu’au-delà du simple aspect ludique, cela pourrait avoir une utilité fondamentale pour l’amélioration des personnes atteintes du syndrome de stress post-traumatique.

Cela, comme on pouvait s’y attendre, est devenu une arme à double tranchant et de nombreuses personnes le considèrent comme éthiquement dangereux. Après tout, il s’agit de chercher à contrôler les rêves, quelque chose qui ne devrait pas être contrôlé et qui devrait remplir des fonctions purement physiologiques, comme nous permettre de bénéficier d’un vrai repos nocturne. Est-ce donc un progrès positif ou une folie totale ? Le temps et les futures recherches le diront, bien que cela puisse être utile pour la recherche de certaines questions mentales.

