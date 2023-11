Grâce à ce changement de paramètre MIUI sur mon Xiaomi, j’ai réussi à allumer mon téléphone beaucoup plus rapidement.

Presque constamment, nous cherchons de petits trucs pour améliorer notre expérience avec le téléphone. Que ce soit dans notre quotidien ou dans des actions moins courantes, MIUI 13 nous offre une grande variété d’astuces pour améliorer la vitesse à laquelle nous accédons et interagissons avec le système, et aujourd’hui nous en avons un qui va vous aider à allumer le téléphone beaucoup plus rapidement.

Nous pouvons trouver ce même réglage dans d’autres systèmes d’exploitation, que ce soit dans la téléphonie mobile ou même sur des ordinateurs, un réglage qui nous permet de déterminer quelles applications s’ouvrent automatiquement une fois que nous allumons l’appareil, et qui va faire la différence entre une exécution plus rapide ou plus lente.

Comment allumer votre Xiaomi le plus rapidement possible

Dans des articles précédents, nous vous avons déjà montré comment vous pouvez changer l’animation et même le son avec lequel votre téléphone Xiaomi démarre une fois allumé, et c’est un autre des éléments clés pour que le téléphone démarre le plus rapidement possible.

Une fois le système démarré, certaines applications vont s’exécuter automatiquement sans que nous le sachions, il est donc très intéressant de limiter le nombre d’applications pour que le processus soit le plus court possible.





Pour le faire, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Accédez aux paramètres de votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO et accédez à la section « Applications ».

Accédez à l’option « Permissions » et appuyez sur « Démarrage automatique ».

Il vous suffit de sélectionner les applications que vous souhaitez démarrer automatiquement. Notre recommandation est d’en choisir le moins possible, car moins vous en avez, plus votre smartphone sera rapide à démarrer et à être opérationnel.

Croyez-nous lorsque nous vous disons que le démarrage du téléphone est beaucoup plus rapide en suivant ces étapes. Aussi simple que de supprimer les actions en attente du téléphone au démarrage. Ainsi, seul le système d’exploitation démarrera et si nous voulons une application spécifique, nous la démarrerons plus tard. Magique.

