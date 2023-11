Un homme porte plainte contre YouTube pour l’empêcher d’installer un bloqueur de publicité : « Cela fonctionne comme un logiciel espion »

Alexander Hanff, expert en protection de la vie privée, a déposé une plainte contre la nouvelle politique de YouTube.

Les bloqueurs de publicités ne sont plus autorisés sur la plateforme de YouTube

La vie privée est l’un des sujets qui préoccupent le plus ceux qui naviguent sur Internet, ayant un impact négatif sur les plateformes et les applications que nous utilisons quotidiennement. Aujourd’hui, la plateforme touchée est YouTube, accusée par un consultant en vie privée d’espionner illégalement les utilisateurs de l’Union européenne.

Nous avons tous souhaité un jour que ces publicités ennuyeuses disparaissent lorsque nous consultions quelque chose sur Internet. Malheureusement, cela n’est pas quelque chose qui se réalise par magie, mais nous pouvons toujours utiliser des astuces pour bloquer les publicités sur Chrome sur votre téléphone Android.

YouTube s’oppose aux bloqueurs de publicités

C’est ce que Alexander Hanff, un consultant en vie privée, a dû penser lorsqu’il a voulu installer un bloqueur de publicités sur YouTube et s’est vu refuser cette possibilité par la plateforme. Bien que cette nouvelle politique ait été annoncée en mai dernier, ce n’est que récemment que YouTube a commencé à empêcher l’utilisation de bloqueurs de publicités dans le monde entier.

Cette décision a été très contestée, car cette politique bloque les vidéos pour tous les utilisateurs ayant un bloqueur de publicités installé sur leur navigateur, en leur laissant deux options pour échapper à cette persécution : désactiver le bloqueur de publicités ou s’abonner à YouTube Premium, l’abonnement payant.

Selon ce qu’a déclaré Alexander Hanff au site britannique The Register, il est convaincu que les scripts qu’il exécute pour empêcher le blocage des publicités sont illégaux, car leur objectif est d’espionner les citoyens de l’Union européenne. C’est ce que l’on appelle un logiciel espion, une forme de logiciel malveillant qui s’installe sur les appareils sans que l’utilisateur en soit informé ou donne son autorisation, et qui dans ce cas a l’intention de contrôler l’activité de Hanff.

Avec ce prétexte, Hanff a décidé de prendre les choses en main et de déposer une plainte contre la plateforme de streaming en Europe, en se prévalant de la loi irlandaise sur la cybercriminalité. À l’heure actuelle, il est en voie de porter plainte au pénal, la plainte ayant déjà été reconnue par la police irlandaise et en attendant de fournir plus d’informations.

D’autre part, l’expert en vie privée a également déposé une plainte civile contre le système de YouTube qui détecte les bloqueurs de publicités, auprès de la Commission irlandaise de protection des données. Jusqu’à présent, nous savons que l’autorité de régulation a contacté Google et attend une déclaration de la part du géant technologique.

En attendant de voir comment cette affaire évolue, la légitimité de YouTube est remise en question après la plainte déposée par Alexander Hanff, un consultant en vie privée qui a voulu s’opposer aux pratiques de surveillance de Google.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :