Sony Xperia 10 V reçoit la mise à jour Android 14

Il semble que le Xperia 10 V est le deuxième smartphone de Sony à recevoir la mise à jour stable Android 14. La semaine dernière, Sony a annoncé la mise à jour Android 14 pour le Xperia 1 V et elle est encore en cours de déploiement. Les utilisateurs de Sony Xperia 10 V pourront bientôt profiter de la nouvelle version Android 14.

Contrairement à la mise à jour Xperia 1 V, Sony n’a pas encore annoncé la mise à jour pour le Xperia 10 V, nous l’avons trouvé dans le firmware. Mais Sony pourrait bientôt annoncer la mise à jour. Comme le firmware est maintenant disponible, il est possible que la mise à jour soit déjà active dans certaines régions. Cependant, nous n’avons pas encore reçu de confirmation.

Android 14 est la nouvelle version d’Android sortie en octobre. En ce qui concerne les fonctionnalités d’Android 14 stock, la mise à jour comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que les thèmes en noir et blanc, les notifications flash, plus d’options de personnalisation, utilisation du téléphone Android comme webcam, une nouvelle page de paramètres de la batterie, des polices encore plus grandes, une amélioration de la confidentialité et de la sécurité, et de nombreuses autres fonctionnalités.

Cependant, il s’agit de fonctionnalités de base et certaines fonctionnalités pourraient être exclusivement réservées aux téléphones Pixel. Comme Sony utilise une interface utilisateur personnalisée tout comme d’autres fabricants d’appareils, il est donc possible d’attendre des fonctionnalités supplémentaires en plus des fonctionnalités de base. Par exemple, le Xperia 1 V a reçu un nouveau mode bokeh amélioré et l’application Créateur de vidéos avec la mise à jour Android 14.

D’après les découvertes, la mise à jour Android 14 pour le Xperia 10 V (XQ-DC54) porte le numéro de version 68.1.A.2.93. Et elle est destinée à la région de l’Europe et du Royaume-Unis. Étant donné qu’il s’agit d’une mise à jour majeure, elle pèsera plus de gigaoctets.

Si vous possédez un Sony Xperia 10 V, la mise à jour peut arriver à tout moment. Mais vous devez d’abord vous assurer que votre appareil exécute la dernière version Android 13. La mise à jour sera disponible en mode OTA (Over-The-Air). Veillez donc à vérifier régulièrement les mises à jour. Vous pouvez vérifier la mise à jour dans les paramètres système sous les paramètres. Une fois que la mise à jour est disponible, effectuez une sauvegarde et assurez-vous que votre téléphone est chargé à au moins 50% avant de procéder à la mise à jour.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :