600 blessés chez SpaceX : le prix de l’ambition d’Elon Musk de coloniser Mars

Reuters révèle que 600 employés de SpaceX ont été blessés par l’ambition d’Elon Musk d’atteindre Mars

SpaceX, l’entreprise de fusées fondée par le milliardaire Elon Musk, a enregistré au moins 600 blessures de ses employés depuis 2014, dont beaucoup sont graves ou incapacitantes, selon une enquête de Reuters. La société a ignoré les normes et les pratiques de sécurité au travail sur ses installations à haut risque, où les projets pour amener l’humanité sur la planète rouge sont développés.

La documentation des blessures subies par les travailleurs de SpaceX a été révélée grâce à la collaboration à la fois des employés actuels et des anciens employés de l’entreprise. Tom Moline en est l’un d’entre eux, étant le plus véhément pour critiquer les mesures de sécurité de l’entreprise et le niveau d’exigence imposé au personnel.

Parmi les cas répertoriés, on compte plus de 100 travailleurs avec des lacérations ou des coupures, 29 avec des luxations ou des fractures osseuses, 17 avec des mains ou des doigts écrasés et 9 avec des blessures à la tête incluant des fractures du crâne, des commotions cérébrales et des lésions cérébrales traumatiques.

Les registres font également état de brûlures, d’électrocutions, d’accidents ayant causé des amputations, des lésions oculaires et des blessures à des parties non spécifiées du corps. L’enquête a également mis en lumière la mort de Lonnie LeBlanc en 2014 dans les installations de SpaceX au Texas.

Lonnie LeBlanc est décédé après avoir heurté la tête contre le sol après être tombé d’un camion dans les installations de l’entreprise d’Elon Musk. La mort de cet employé a été gardée secrète, tout comme l’enquête de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail des États-Unis qui a condamné SpaceX.

Plus d’une douzaine d’employés actuels et anciens de SpaceX ont exprimé leur opinion sur cette situation. Ce qu’ils déclarent, c’est qu’ils manquent de formation sur la manipulation de l’équipement qu’ils utilisent dans leur travail, créant ainsi des situations à risque.

De plus, plusieurs anciens employés de SpaceX ont indiqué que l’obsession de Musk pour atteindre Mars et « sauver l’humanité » prime sur la sécurité des travailleurs. En effet, la philosophie de travail indique que les travailleurs eux-mêmes sont responsables de leur propre protection.

Les données présentées par SpaceX aux régulateurs montrent qu’en 2022, le taux de blessures ou de maladies chez SpaceX dans son installation de Brownsville, au Texas, était de 4,8 pour chaque cent travailleurs, soit six fois la moyenne de l’industrie qui est de 0,8.

SpaceX n’a pas répondu à Reuters, cette enquête met en évidence un problème d’une telle ampleur qu’il doit être résolu dès que possible. Les travailleurs de SpaceX paient de leur vie le prix de l’ambition d’Elon Musk de coloniser Mars dans une mission qui ne lui a été confiée par personne.

