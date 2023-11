Cet iPad de 2022 est le modèle le plus recommandé et bénéficie d’une réduction de 50 euros sur Amazon.

Amazon propose une réduction très intéressante sur l’un des modèles d’iPad les plus recommandés.

Vous pourriez obtenir l’iPad 2022 avec une réduction de 50 euros

Le Black Friday 2023 approche, mais cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas de bonnes offres sur les produits Apple en ce moment. Et cette offre pour l’un des iPads les plus recommandés en est la preuve. Amazon propose une réduction sur l’iPad 2022 qui le fait passer à seulement 529 euros. Une belle réduction de 50 euros si l’on considère que son prix officiel est de 579 euros.

Cette offre concerne un iPad de dixième génération lancé en 2022 et est totalement neuf, il ne s’agit pas d’un modèle reconditionné comme cela arrive parfois et qui est la raison pour laquelle ces modèles bénéficient de bonnes réductions. Un iPad 10 de 2022 dans sa version Wi-Fi avec 64 Go de stockage pourrait être à vous pour seulement 529 euros.

iPad 2022

Une excellente offre pour l’iPad le plus recommandé

Apple a accompli un excellent travail en renouvelant complètement l’iPad d’entrée de gamme. Cet iPad de dixième génération dispose d’ avec un écran Liquid Retina de 10,9 pouces. Ce qui signifie que c’est l’appareil parfait pour profiter de contenus et travailler, car il dispose également d’un port USB-C et est compatible avec l’Apple Pencil de première génération et l’Apple Pencil USB-C.

D’autre part, l’iPad 2022 intègre le processeur A14 Bionic, une puce qui le fera voler dans toutes les circonstances et vous permettra d’utiliser cet iPad pendant de nombreuses années, avec des mises à jour vers les dernières versions du système d’exploitation, en l’occurrence iPadOS 17 et ultérieures.

Cet iPad de dixième génération dispose également de Touch ID sur le bouton de verrouillage, d’USB-C, de la 5G, du Magic Keyboard Folio, du True Tone et de la compatibilité avec l’Apple Pencil (1ère génération) et le nouveau modèle avec USB-C. Comme vous pouvez le constater, c’est un iPad très complet à un prix assez compétitif par rapport à d’autres modèles.

iPad 2022

Par conséquent, si vous profitez de cette offre d’Amazon, vous pourriez obtenir un iPad 2022, pour beaucoup moins cher, seulement 529 euros. Il s’agit d’une des dernières additions à la gamme et c’est l’un des modèles les plus recommandés.

