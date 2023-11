Avoir les applications HyperOS sur votre téléphone Xiaomi est maintenant beaucoup plus facile : cette application du Play Store vous permet de les installer

Il est clair que le nouveau système d’exploitation HyperOS fait sensation parmi tous les utilisateurs de téléphones Xiaomi, et nous sommes nombreux à vouloir essayer ce logiciel pour voir à quoi il ressemble et comment il fonctionne au quotidien, bien que pour l’instant, seuls les Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14 puissent en profiter nativement en Chine.

Avec lui, Xiaomi a décidé de redessiner bon nombre de ses applications natives pour qu’elles aient toutes une esthétique entièrement nouvelle ainsi que des fonctions supplémentaires que nous n’avions pas jusqu’à présent, et grâce à l’équipe de GSMChina, nous pourrons en profiter sur nos appareils.

HyperOS APP Updater est le meilleur outil pour avoir les applications HyperOS sur votre téléphone Xiaomi

Dans ce cas, afin de pouvoir avoir ces applications installées sur notre téléphone Xiaomi, nous devrons remplir certaines conditions. La première d’entre elles sera d’installer l’application HyperOS App Updater depuis le Google Play Store, un outil gratuit qui nous permettra d’installer la dernière version disponible de n’importe quelle application native sur notre appareil.

Et la deuxième, et sans aucun doute la plus importante, est que notre smartphone doit avoir une version de MIUI basée sur Android 13, car dans le cas où nous aurions des versions antérieures, ces applications ne seront pas compatibles et nous ne pourrons pas les installer et les utiliser au quotidien.

Cela dit, une fois que nous aurons installé cet outil et rempli toutes les conditions, il nous suffira simplement de l’ouvrir et de sélectionner l’application que nous voulons mettre à jour, une liste d’applications qui est assez longue. En réalité, chaque fois que vous voudrez les mettre à jour avec la dernière version disponible, l’application le reconnaîtra automatiquement et vous proposera le lien direct pour que vous puissiez la télécharger, donc cela n’est pas trop compliqué.



Une fois que vous avez téléchargé le fichier, vous n’aurez qu’à l’installer sur votre téléphone comme n’importe quel autre fichier APK et il remplacera automatiquement l’application native correspondante afin que vous n’ayez pas à la désinstaller vous-même, une véritable merveille que vous pourrez apprécier sans avoir à payer quoi que ce soit.

Source | GSMChina

