Apple testerait un prototype d’iPhone 16 Pro avec une encoche en forme de trou sur son écran

Un nouveau rumeur affirme que les iPhone 16 pourraient dire au revoir à la Dynamic Island.

Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro pourraient être dotés d’une encoche en forme de trou sur leur écran.

Petit à petit, nous en savons plus sur les iPhone 16 et iPhone 16 Pro. Récemment, nous avons appris que la société de la pomme croquée effectuerait des tests avec un prototype d’iPhone 16 qui aurait une encoche en forme de trou sur l’écran au lieu de la Dynamic Island.

Cela ne veut pas dire que les iPhone 16 et iPhone 16 Pro n’auront pas la Dynamic Island qui a été présentée avec les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max et qui est désormais présente sur tous les iPhone 15. Simplement, la société étudierait la possibilité de la supprimer si la rumeur est vraie.

Nouveautés des iPhone 16 et iPhone 16 Pro : dirons-nous au revoir à la Dynamic Island ?

La rumeur a été partagée par le tipster Majin Bu dans une publication sur son compte personnel X (formellement connu sous le nom de Twitter), où il affirme qu’Apple testerait un prototype d’iPhone 16 Pro avec une particularité : une encoche en forme de trou sur l’écran au lieu de la Dynamic Island.

Apple is testing an iPhone 16 Pro hole punch version, but it may not be finalized. Details will depend on Mars next year. I guess most likely we won’t see such a version until the iPhone 17 pic.twitter.com/exeo8gWoT0 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) 10 novembre 2023

Une rumeur qui contredit l’opinion de Ross Young, le meilleur analyste en ce qui concerne les écrans. Selon ce dernier, tous les iPhone 16 garderaient la Dynamic Island et ce qui changerait sur les nouveaux appareils qu’Apple sortirait en 2024 serait leur taille. On s’attend à voir de nouvelles tailles d’écran de 6,3 et 6,9 pouces.

Quoi qu’il en soit, il est clair que 2024 semble trop tôt pour se débarrasser de la Dynamic Island. Après tout, elle a été présentée l’année dernière et elle a été ajoutée aux iPhone 15 de base, ce qui signifie qu’elle n’est pas une fonction exclusive des modèles Pro de cette année.

Tout ce que l’on sait sur les iPhone 16 et 16 Pro

Il est encore tôt, mais nous connaissons déjà certaines des nouveautés des iPhone 16 et iPhone 16 Pro. Les voici toutes :

Nouvelles tailles d’écran de 6,3 et 6,9 pouces. Le zoom 5x arriverait sur les iPhone 16 Pro. L’objectif ultra grand-angle aurait également 48 mégapixels. Les modèles auraient les processeurs A18 et A18 Pro. Un nouveau bouton appelé Capture Button serait ajouté.

En attendant, Mark Gurman pense que les iPhone 16 et iPhone 16 Pro arriveraient avec peu de nouveautés qui seraient compensées par de grandes fonctionnalités dans iOS 18, en étant l’une des mises à jour les plus « ambitieuses et convaincantes » lancées ces dernières années.



