Marvel’s Wolverine pourrait arriver plus tôt que prévu sur PlayStation 5

Un artiste qui aurait travaillé sur le prochain titre d’Insomniac Games aurait pu filtrer que celui-ci sortira en 2024.

Marvel’s Wolverine pourrait finalement sortir en 2024

Sans aucun doute, l’un des grands jeux vidéo de cette année 2023 est Marvel’s Spider-Man 2, le titre développé par Insomniac Games pour PlayStation 5. La nouvelle aventure mettant en vedette Peter Parker et Miles Morales a été saluée par la critique et les joueurs depuis sa sortie et, bien sûr, elle se positionne comme l’un des meilleurs titres de cette année, comme nous l’avons dit, et comme un sérieux prétendant au GOTY de cette année 2023. Cependant, chez Insomniac, ils travaillent déjà dur sur leur prochain grand projet, celui qui est à nouveau basé sur l’un des principaux personnages de Marvel, Wolverine.

Exactement, nous parlons de Marvel’s Wolverine, qui est prévu comme l’une des prochaines grandes exclusivités de la PlayStation 5, une plateforme qui pourrait arriver plus tôt que de nombreux joueurs ne l’attendent. En réalité, c’est ce que semblait affirmer l’un des artistes conceptuels qui a participé au développement du prochain jeu mentionné d’Insomniac Games sur la page ArtStation du studio.

Marvel’s Wolverine pourrait arriver en 2024, selon un artiste qui a travaillé sur le jeu

L’artiste en question est Hung Nguy, et c’est lui qui aurait commenté sur sa page ArtStation que le prochain Marvel’s Wolverine pourrait finalement arriver sur PS5 en 2024, plus tôt que de nombreux joueurs ne le pensent, car nous parlons d’une sortie qui pourrait avoir lieu l’année prochaine. Nguy, qui aurait travaillé sur le titre mentionné via Volta, un studio de Keywords, semble avoir divulgué la fenêtre de sortie du jeu tant attendu, bien qu’il n’ait donné aucun détail ni date spécifique pour la sortie du jeu, et en réalité, cette supposée information a déjà été supprimée du profil de l’artiste en question, ce qui pourrait donner plus de crédibilité à cette nouvelle.

Étant donné que Hung Nguy a déjà supprimé les informations sur Marvel’s Wolverine de son profil ArtStation, vous pouvez voir comment Comic Book en a fait écho à tout cela. Le titre très attendu du personnage emblématique de Marvel, et plus précisément des X-Men, a été annoncé en septembre 2021 et depuis lors, Insomniac a sorti des hits tels que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et le plus récent Spider-Man 2 pour la PlayStation. Le studio Sony a maintenu un rythme spectaculaire depuis le lancement de cette génération de consoles.

En attendant que la prétendue fuite selon laquelle Marvel’s Wolverine pourrait arriver sur PS5 en 2024 soit confirmée ou non, ce qui prendra beaucoup de temps, nous pouvons passer en revue plusieurs aspects que nous connaissons déjà de ce prochain jeu Sony. On a déjà dit à propos de ce projet qu’il aura une tonalité mature (autrement dit, ce sera une proposition plus violente que d’habitude dans les titres du studio) et il aura une classification +18, avec des démembrements et une violence explicite. De plus, sa possible sortie en 2024 avait déjà été mentionnée auparavant, donc cela ne serait pas trop farfelu.

