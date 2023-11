Les problèmes d’Apple en Chine profitent beaucoup à Xiaomi : ses actions ont bondi en prix

Il semble qu’Apple ne traverse pas sa meilleure période sur le marché chinois, et ce problème est largement exploité par d’autres entreprises telles que Xiaomi. La société asiatique a réussi à augmenter sa valeur en bourse de près de 44% depuis le début de l’année, des chiffres qui représentent une augmentation de plus de 61% par rapport à ce que nous avons vu le mois dernier de juin.

Il est vrai que, comme nous l’avons appris grâce à Infobae, ces chiffres sont pratiquement la moitié du record historique de la marque enregistré fin 2020, mais sans aucun doute, cela représente une avancée vraiment importante pour aborder l’année 2024 avec beaucoup plus d’optimisme et des lancements de produits plus ambitieux.

Les nouveaux Xiaomi 14, la principale raison de cette croissance incroyable

Lei Jun, PDG de Xiaomi, nous avait déjà annoncé en partie cette nouvelle. Nous disons principalement cela car il y a quelques semaines seulement, il a partagé via son profil officiel sur Weibo la satisfaction de la marque d’avoir atteint un record de ventes grâce aux Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14, qui ont enregistré une augmentation des ventes six fois supérieure par rapport à leur génération précédente au cours de leurs cinq premières minutes, tout simplement incroyable.



Cet exploit a suscité l’intérêt des investisseurs pour la marque, et il est juste de dire qu’ils n’ont pas fait fausse route. En réalité, cette série a déjà dépassé le million de commandes depuis son lancement en Chine, et on s’attend à ce que ces chiffres augmentent encore une fois qu’ils seront lancés à l’échelle mondiale.

En plus de cela, il semble que le prochain lancement de la première voiture électrique de la marque en 2024 a également contribué à la hausse des actions de Xiaomi sur ce marché, et cela, ajouté à la baisse de 4% des ventes d’Apple en Chine, a permis à la société asiatique de croître au cours de ce dernier semestre de l’année.

Enfin, il convient également de mentionner que Xiaomi a réussi à augmenter sa part de marché de 12,6 % à 13,5% dans ce territoire, donc tout est bonnes nouvelles pour l’entreprise. Nous verrons comment se déroule l’année 2024, mais il est clair que Xiaomi est toujours solidement ancré en tant que l’une des marques les plus importantes au monde, peu importe le pays dont nous parlons.

Via | Infobae

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :