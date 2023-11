Microsoft écoute les utilisateurs : bientôt, vous pourrez supprimer plus d’applications préinstallées de Windows 11

Windows 11 recevra une mise à jour permettant aux utilisateurs de supprimer plus d’applications préinstallées dans le système

Microsoft permettra aux utilisateurs de supprimer plus d’applications préinstallées : voici comment fonctionnera la nouvelle mise à jour de Windows 11.

Windows 11 a un grave problème : les applications préinstallées. Ces prétendues utilités sont intégrées dans le système de telle manière qu’elles ne peuvent pas être supprimées, du moins pas en utilisant des méthodes conventionnelles. Bien que Microsoft indique qu’elles sont utiles, la réalité est que ce n’est pas le cas et, en réalité, elles occupent simplement de l’espace qui pourrait être utilisé par d’autres applications.

Les plaintes constantes des utilisateurs semblent avoir porté leurs fruits, Microsoft a décidé de changer complètement l’intégration des applications préinstallées et de permettre aux utilisateurs de les supprimer complètement. Le changement sera progressif, mais on a déjà pu voir à quoi ressemblera cette transition grâce à un document d’assistance.

Supprimer les applications préinstallées dans Windows 11 sera plus facile grâce à une nouvelle mise à jour

Malgré les efforts de Microsoft pour réduire la liste des applications préinstallées dans Windows 11, la réalité est qu’il y a encore une énorme quantité d’éléments qui ne seront jamais utilisés par les utilisateurs et qui ne font que prendre de la place et des ressources à l’intérieur du système d’exploitation.

La feuille de route de Microsoft pour Windows 11 prévoit de permettre aux utilisateurs de désinstaller des applications telles que Caméra, WordPad, Conseils, Cortana, Personnes et Photos. Ces applications ne seront plus des éléments inamovibles du système, les utilisateurs décideront de les conserver ou non.

Il est vrai que la liste complète n’est pas connue, mais il est clair que Microsoft a des idées claires et veut donner aux utilisateurs la possibilité de choisir. Ce changement ne sera pas le seul à arriver avec la version 23585 qui permettra de supprimer plus d’applications préinstallées.

Toutes les applications préinstallées pourront ensuite être installées depuis le store de Windows. Le changement est énorme, mais il reste à voir si Microsoft permettra ou élargira la liste de sorte que presque toutes les applications préinstallées dans Windows 11 puissent être supprimées sans problème.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :