L’iPad Air de 12,9 pouces arrive : l’un des grands analystes d’Apple confirme cette rumeur

Apple pourrait lancer un nouvel iPad Air de 12,9 pouces avec un meilleur écran que son frère de gamme, le modèle de 10,9 pouces.

Un iPad Air de 12,9 pouces pourrait être en préparation

Un iPad Air de 12,9 pouces est apparu il y a quelques semaines. Si les rumeurs sont vérifiées, Apple lancerait une nouvelle taille pour ce modèle et suivrait ainsi la lignée des iPad Pro. Par conséquent, les iPad Air existeraient en deux tailles d’écran : 10,9 et 12,9 pouces. C’est ce qu’a confirmé récemment Ming-Chi Kuo.

Dans son dernier rapport, le réputé analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a non seulement confirmé qu’Apple prépare un nouvel iPad Air de 12,9 pouces, mais également une refonte complète de la gamme. Cela confirme ce que nous savions déjà de la part de Mark Gurman, qui nous a également détaillé les projets de la société pour cette gamme.

Une refonte complète pour compenser l’absence de nouveaux iPad en 2023

L’analyste estime que la société compensera le manque de nouveaux iPad en 2023 en renouvelant complètement la gamme l’année prochaine. Cette refonte débuterait avec les nouveaux iPad Air. Un modèle de 10,9 pouces et un autre de 12,9 pouces, tous deux dotés de nouveaux processeurs, probablement les M2.

Kuo affirme également que le nouvel iPad de 12,9 pouces aura un écran LCD qui n’aura pas de mini-LED, contrairement à l’iPad Pro de 12,9 pouces. Cependant, il offrirait une meilleure qualité que son modèle frère de 10,9 pouces.

Par ailleurs, la société lancerait deux nouveaux iPad Pro de 11 et 13 pouces avec écran OLED et un nouveau design de châssis. De plus, le processeur M3 serait également intégré pour les rendre plus puissants que jamais. Enfin, les nouveaux iPad Pro seraient compatibles avec un nouveau Magic Keyboard en aluminium entièrement repensé.

Pour conclure la refonte de la gamme iPad, la société lancerait un nouvel iPad mini avec un processeur amélioré, ainsi qu’un iPad 11 qui irait dans la même direction en termes de nouveautés. Il est prévu que les nouveaux iPad Air, l’iPad mini et l’iPad de onzième génération soient lancés le mois de mars prochain, tandis que les iPad Pro sortiront plus tard.

