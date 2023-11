L’iPhone qui me convainc le plus atteint son prix minimum historique sur Amazon

Le temps a passé depuis son lancement, mais cet iPhone reste un choix sûr. Vous ne manquerez de rien avec lui.

L’avant de l’iPhone 13.

Vous avez devant vous une grande opportunité si vous voulez ramener à la maison l’un des smartphones d’Apple. Les iPhone 15 ont vu le jour et leurs prédécesseurs ont dégringolé, n’hésitez pas à regarder en arrière. L’iPhone 13 est disponible à 685 euros sur Amazon, l’un des prix les plus bas que nous ayons jamais vus.

Le smartphone de la pomme est toujours capable de rivaliser sur un marché rempli d’options. Vous profiterez d’une excellente expérience utilisateur et vous ne manquerez de rien. Il est toujours vendu à 739 euros dans la boutique officielle d’Apple dans cette même version, Amazon propose le meilleur prix en ce moment. Si vous voulez passer du côté d’iOS, c’est le moment idéal.

iPhone 13 (128 Go)

Le téléphone d’Apple a encore beaucoup de batailles à livrer

Apple A15 Bionic

4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran OLED 6,1″ FHD

2 caméras arrière

Batterie de 3,240 mAh

NFC et 5G

Nous parlons d’un téléphone assez compact, ce qui est appréciable sur un marché rempli de téléphones de plus de 6,5 pouces. À l’avant, il y a un bon écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution Full HD qui a été soigneusement traité par Apple. Il surpasse de nombreux concurrents, c’est l’un de ces écrans qui fait la différence.

Sous son châssis se trouve l’un des processeurs fabriqués par Apple lui-même, le A15 Bionic. C’est un processeur puissant avec lequel vous n’aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Vous serez rapide, notamment grâce à iOS. Vous pouvez l’aimer plus ou moins, mais le logiciel créé par les Californiens fait la différence.

Ses caméras ne sont pas en reste, comme vous pouvez l’imaginer. À l’arrière de l’iPhone 13 se trouvent 2 caméras que vous pourrez utiliser où que vous alliez. Le traitement logiciel d’Apple garantit pratiquement d’excellents résultats à chaque prise de vue, vous n’aurez pas à réfléchir longtemps.

iPhone 13 (128 Go)

Vous l’avez vu, ce n’est pas une blague, cet iPhone 13 est un excellent achat qui baisse rapidement. Les smartphones d’Apple vieillissent différemment, leur durée de vie est très longue et ils restent très performants même après des années. Nous ne savons pas combien de temps il sera disponible à ce prix, si cela vous intéresse, vous savez ce que vous devez faire.

