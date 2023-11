200 euros de moins pour le nouveau Pixel 8 de Google dans l’une de ses trois couleurs

Le terminal de Google bénéficie de 7 ans de mises à jour officielles, d’un design premium et d’un appareil photo de qualité.

Le Pixel 8 possède l’un des meilleurs appareils photo sur un téléphone mobile du marché actuel, grâce à l’IA de Google.

Le mois dernier, Google a présenté la nouvelle famille de terminaux Pixel, comprenant le Pixel 8 que nous avons pu analyser. Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée des Célibataires, le terminal de Google bénéficie d’une remise de 100 euros. Vous pouvez obtenir le Pixel 8 pour 799 599 euros sur AliExpress en utilisant le code FR100 ou AEFR100 lors de l’achat.

Le prix officiel de ce modèle de 8/128 Go est de 799 euros, ce qui vous permet d’obtenir l’un des meilleurs smartphones haut de gamme actuels avec une réduction de 200 euros. Par ailleurs, vous pouvez le trouver sur Amazon pour 729 euros, également en promotion, mais pas autant que l’offre d’AliExpress. Profitez-en jusqu’au 18 pour utiliser le coupon avec le Pixel 8.

Achetez le Pixel 8 au prix le plus bas jamais offert lors de la Journée des Célibataires (élargi)

Nous avons affaire à un smartphone haut de gamme qui est arrivé sur le marché avec Android 14. Au niveau du design, c’est un téléphone très premium avec des finitions en alliage d’aluminium et en Gorilla Glass Victus, ainsi qu’une résistance IP68 comme son grand frère et la génération précédente.

Il possède un écran Oled de 6,2″, légèrement plus grand que celui du Pixel 7, mais avec la même résolution Full HD+. Le taux de rafraîchissement, dans ce cas, atteint les 120 Hz de type variable. La luminosité maximale est de 1400 nits, mais peut atteindre un pic de 2000 nits. Il s’agit d’un très bon écran, compatible HDR10+ et protégé par le Gorilla Glass Victus. Ses 3 microphones permettent des appels clairs même dans des environnements bruyants ou venteux.

Au niveau du matériel, Google continue d’utiliser ses propres processeurs (de Samsung), tels que le Google Tensor G3 gravé en 4 nm et cadencé à 3 GHz. Il est légèrement plus puissant que le Tensor G2, mais pas besoin d’une grande augmentation, la génération précédente était déjà l’une des meilleures sans être la plus puissante. Cet appareil est livré avec 128 Go de mémoire UFS 3.1 et 8 Go de RAM LPDDR5X.

L’appareil photo est l’un des meilleurs de l’année sans être le téléphone le plus cher. À l’arrière, il dispose d’un double appareil photo avec stabilisateur optique avec des capteurs Samsung GNV de 50 MP f/1.69 et un objectif grand angle + macro Sony de 12 MP. À l’avant, nous avons un objectif Samsung de 10,8 MP capable de prendre des photos de portrait et de groupe très détaillées et colorées.

Ce Pixel 8 est équipé d’une batterie de 4575 mAh capable de nous offrir une autonomie d’un jour et demi, voire parfois deux jours. Donnez-lui un peu de temps au début, car l’IA de Google doit apprendre vos habitudes d’utilisation pendant les deux premières semaines. Il bénéficie d’une charge rapide de 27W, de la charge sans fil et de la charge inversée.

➡️ Voir l’offre Google Pixel 8 (8/128 GB) avec le code FR100

Enfin, en termes de connectivité, ce Pixel 8 dispose de ce que tout haut de gamme offre aujourd’hui : 5G, NFC, Double SIM, GPS, WiFi 7 et Bluetooth 5.3. Ne laissez pas passer l’occasion d’obtenir l’un des meilleurs smartphones de l’année avec 200 euros de réduction.

