Deux des Samsung Galaxy A les plus populaires reçoivent une nouvelle mise à jour de sécurité

La mise à jour Android de novembre arrive déjà sur les Samsung Galaxy A52 en Europe et sur les Galaxy A54 5G en Amérique du Sud avec des versions de firmware se terminant respectivement par DWK1 et AWJ4.

Le Samsung Galaxy A54 5G est mis à jour avec le patch de sécurité de novembre 2023

Samsung continue de déployer la dernière mise à jour de sécurité Android, celle du mois de novembre 2023, sur les meilleurs terminaux de son catalogue, tant les haut de gamme que les milieu de gamme, et, à ce jour, une vingtaine de téléphones de la marque ont reçu la mise à jour Android de novembre.

Ainsi, comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a déployé la mise à jour Android de novembre 2023 sur deux de ses Galaxy A les plus populaires ces dernières années, les Samsung Galaxy A52 et Galaxy A54 5G.

Le patch de sécurité de novembre 2023 arrive sur les Samsung Galaxy A52 et Galaxy A54 5G

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de novembre 2023 sur les Samsung Galaxy A52 en Russie et dans d’autres régions européennes, ainsi que sur les Galaxy A54 5G dans différents pays d’Amérique du Sud. On s’attend à ce que ce nouveau logiciel arrive sur d’autres modèles tels que les Galaxy A52 5G et Galaxy A52s, ainsi que sur les versions des Galaxy A52 et Galaxy A54 5G du reste du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité Android arrive sur les Galaxy A52 d’Europe avec une version de firmware se terminant par DWK1 et sur les Galaxy A54 5G d’Amérique du Sud avec un numéro de compilation se terminant par AWJ4.

Dans les deux cas, ce nouveau firmware inclut le patch de sécurité de novembre 2023, qui corrige plus de soixante problèmes liés à la sécurité et à la confidentialité, résout quelques bugs généraux détectés dans l’interface utilisateur, One UI, et améliore la stabilité et les performances des deux appareils.

Si vous possédez l’un de ces deux terminaux dans l’une des régions précédemment mentionnées, vous pouvez vérifier si vous avez déjà reçu cette mise à jour en accédant au menu Paramètres de votre smartphone et en allant dans la section Mise à jour du logiciel, puis, une fois disponible, il suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier patch de sécurité Android.

