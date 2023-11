iOS 18 serait une grande mise à jour avec de grandes fonctionnalités, de l’intelligence artificielle et de nouvelles conceptions

Parmi les nouveautés d’iOS 18, on trouverait également la stabilité et la qualité du système.

Nous avons les premières nouveautés d’iOS 18

Petit à petit, nous découvrons certaines des nouveautés d’iOS 18. La sortie de cette nouvelle version est prévue pour l’année prochaine, mais l’analyste Mark Gurman semble avoir des informations sur cette nouvelle mise à jour qui arrivera sur tous les iPhone compatibles dans quelques mois.

Parmi les nouveautés d’iOS 18, nous trouverons des fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle, de nouveaux designs, ainsi que de nouvelles fonctionnalités qui visent à en faire une grande mise à jour. Apple mettrait beaucoup d’attention dans cette prochaine version, car il semble que les iPhone 16 et 16 Pro n’apporteraient pas beaucoup de nouveautés.

Nouveautés d’iOS 18 : nouvelles fonctionnalités, intelligence artificielle et nouveaux designs

Depuis un certain temps, nous savons que l’une des nouveautés les plus importantes d’iOS 18 serait l’intelligence artificielle qui améliorerait Siri, ainsi que les applications natives telles que Apple Music ou l’application Messages. Apple se préparerait à se mettre à jour dans ce domaine afin de pouvoir rivaliser avec des entreprises telles que Google ou OpenAI. Mais ce ne serait pas seulement iOS 18, selon l’analyste, toutes les prochaines versions des appareils seraient critiques en termes de nouveautés.

Selon Mark Gurman, toutes les nouvelles mises à jour seraient chargées de nouveautés, mais spécialement iOS 18. La mise à jour qui arrivera sur les iPhone compatibles l’année prochaine comprendrait de l’intelligence artificielle, de nouvelles fonctionnalités, ainsi que de nouveaux designs. Apple prépare une grande année pour son logiciel car les iPhone 16 et iPhone 16 Pro n’apporteraient pas de grandes nouveautés.

La société donne depuis un certain temps des indices sur de nouveaux designs dans iOS. Dans iOS 17, plusieurs indices ont été ajoutés tels que le menu des réglages du bouton d’action, les cartes de contact ou les animations qui apparaissent lors de l’utilisation de fonctions telles que AirDrop par proximité ou NameDrop pour transférer des contacts.

Apple parierait beaucoup sur iOS 18, car ce serait l’une des plus grandes mises à jour de ces dernières années. En interne, elle est appelée « une mise à jour ambitieuse et convaincante ». Nous verrons si elle le devient finalement car il reste encore plusieurs semaines avant sa sortie.

Apple veut que iOS 18 soit le plus stable possible

Parmi les nouveautés d’iOS 18, on trouverait non seulement celles mentionnées précédemment. Apple prévoit également qu’elles soient le plus stables possible et aurait conçu un nouveau plan pour y parvenir. La semaine dernière, nous avons appris qu’ils ont arrêté les machines pendant une semaine afin de résoudre les bugs, tant dans les premières versions d’iOS 18 que dans le logiciel actuel.

Selon l’analyste, ils utiliseraient un nouveau système qui vérifierait que tout fonctionne correctement lors de l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité. Si elle est ajoutée et qu’elle est incompatible avec quelque chose du système, le développement sera interrompu jusqu’à ce que la problématique soit résolue avant de continuer à ajouter de nouvelles caractéristiques.

La récente pause ainsi que les éventuelles pauses futures ne retarderaient pas la sortie finale d’iOS 18. Gurman pense qu’au maximum, cela ferait que Apple intensifierait le travail pour respecter les délais. Mais la qualité est actuellement une priorité plus que jamais. Espérons que cela se reflétera dans les versions finales que nous verrons le mois de septembre prochain.

