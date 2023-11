Cette bête Xiaomi a tout ce dont tu rêves et atteint son prix minimum

Vous avez la chance de ramener chez vous l’une des meilleures sorties de Xiaomi à un prix avantageux.

Le beau design du Xiaomi 13.

Vous pouvez obtenir l’un des meilleurs smartphones présentés par Xiaomi en 2023 et économiser de l’argent. Tout cela grâce à AliExpress, qui, à quelques jours seulement du Black Friday, est rempli de réductions. Le Xiaomi 13 est à vous avec une réduction de 590 euros sur sa version mondiale, accompagnée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Gardez à l’esprit que ce haut de gamme Android est arrivé sur le marché pour près de 1 100 euros, maintenant qu’il a chuté de manière spectaculaire, c’est votre grande opportunité. Nous le disons toujours, l’automne et l’hiver sont de bonnes périodes pour regarder en arrière et obtenir l’un des navires amiraux qui ont été lancés en début d’année.

Xiaomi 13 (256 Go)

Un prix brutal pour un smartphone génial

Le cerveau de ce terminal chinois vous permettra de faire fonctionner n’importe quelle application rapidement et facilement, vous n’aurez à vous soucier de rien. Nous parlons du Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, l’un des meilleurs puces fabriquées par la société américaine. D’autre part, ces 12 Go de RAM vous permettront de travailler avec plusieurs applications simultanément sans perdre de vitesse.

Tirez le meilleur parti de ces films que vous avez déjà vus des dizaines de fois sur l’écran de ce Xiaomi 13. Il dispose d’une diagonale confortable de 6,36 pouces, d’une résolution Full HD+ et de 120 Hz. Non seulement il se déplace avec une fluidité extrême, mais il déborde de couleurs grâce à la technologie AMOLED. Vous vibrerez à tout moment.

La marque chinoise travaille depuis des années sur la caméra de ses appareils, libérez l’artiste qui est en vous avec les 3 capteurs du Xiaomi 13. Nous trouvons ici un capteur principal de 54 mégapixels, un grand angle de 13 mégapixels et une caméra pour le mode portrait. Vous ne manquerez de rien.

Xiaomi 13 (256 Go)

Vous l’avez vu de vos propres yeux, nous vous apportons l’une de ces offres qui en valent la peine. Un smartphone énorme et complet, avec une taille très confortable et un design qui ravira tout le monde. Si cela vous intéresse, ne tergiversez pas trop longtemps, les offres d’AliExpress ne sont disponibles que pour une durée limitée.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :