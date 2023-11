Combien paie Spotify par chaque lecture

Logo de Spotify.

Tout comme d’autres services, Spotify paie aux artistes et créateurs musicaux une certaine somme par écoute. Si vous souhaitez commencer à publier vos morceaux ou albums, vous voulez sûrement savoir combien cette société offre. Vous pouvez également lire ce guide si vous êtes curieux de savoir quelle plateforme de streaming paie le plus aux artistes.

Comme nous l’avons déjà fait en parlant de combien YouTube paie pour chaque 1000 vues ou des clés pour gagner de l’argent sur TikTok, je vous révèle les chiffres de Spotify. Est-il rentable de publier de la musique sur cette plateforme ? Voyons tous les détails.

Combien Spotify paie par écoute en France ?

Si vous vous demandez combien Spotify paie par écoute dans notre pays, je suis désolé de vous dire qu’il n’y a pas de tarification officielle. Autrement dit, la société ne dispose pas d’un tableau public des montants indiquant combien vous allez gagner pour votre musique. Pour élaborer ce guide, j’ai dû consulter diverses sources.

Par exemple, dans Sympathy for de Lawyer, une agence spécialisée dans le droit de la musique, il est expliqué que le paiement par écoute en 2023 se situait entre 0,0033 et 0,0044 euros. Cela signifie que si une chanson atteint un million d’écoutes, Spotify paierait entre 3 300 et 4 400 euros pour cette chanson.

Comme l’indique bien l’agence mentionnée, « ces données sont des approximations de la réalité ». Pourquoi ? Pour la raison que je vous ai mentionnée au début de cette section : « ces données ne sont pas publiques ni connues du grand public, elles dépendent totalement du quota d’écoutes, qui est différent pour chaque artiste ».

Sound Campaign est une plateforme qui promet de promouvoir les artistes sur Spotify. Sur le lien précédent, vous trouverez une calculatrice qui vous permet de savoir combien vous gagneriez en fonction des écoutes. Vous pouvez l’utiliser librement pour obtenir le montant approximatif que vous pourriez recevoir pour votre musique, en fonction du nombre d’auditeurs.

Comme mentionné dans la note, n’oubliez pas que « cette estimation concerne le montant total de l’artiste avant que les maisons de disques, les managers et les distributeurs ne prennent leur commission ».

Enfin, vous disposez des informations publiées par Luis Bassols, un artiste qui a produit de la musique pour la télévision et d’autres formats. Il affirme qu’il est possible de gagner jusqu’à 4 300 dollars pour chaque million d’écoutes, un chiffre qui correspond à d’autres sources citées.

Spotify vs autres plateformes. Qui paie le plus ?

Bien qu’il n’y ait pas de données officielles et que nous devions nous tourner vers des sources ayant de l’expérience dans le monde du streaming, il y a un consensus clair : Spotify est la plateforme qui paie le moins aux artistes. Pour le voir plus clairement, nous pouvons à nouveau nous référer au blog de Sympathy for de Lawyer, où ils publient le tableau suivant :

Artiste 1 Artiste 2 Artiste 3 Napster — 0,0190 0,0188 Tidal 0,013 0,0125 0,0125 Apple Music 0,01 0,0076 0,0073 YT Music 0,008 — 0,0080 Deezer 0,0064 0,0064 0,0067 Amazon Music 0,0040 0,0040 0,0040 Spotify 0,0033 0,0044 0,0043

Les données qui apparaissent, correspondant à 2022, sont les cotisations de trois artistes et les paiements en dollars par écoute sur chaque plateforme. Comme vous pouvez le voir, Napster, Tidal et Apple Music sont les plates-formes qui paient le mieux les musiciens. En queue de peloton, nous trouvons Spotify, suivi d’Amazon Music.

Le débat entre visibilité et gains

Spotify, sans aucun doute, a révolutionné l’industrie musicale à l’ère numérique. Cette plateforme est devenue la référence en matière de musique en streaming. Elle a eu des effets très positifs sur l’industrie, réduisant le piratage et rendant la musique accessible à tous.

De plus, elle fournit une visibilité sans précédent aux artistes du monde entier, diffusant leurs œuvres partout, permettant aux artistes émergents d’atteindre des publics mondiaux. Malgré les critiques auxquelles elle a été confrontée en raison de son modèle de paiement aux artistes, il s’agit d’une vitrine très précieuse.

La popularité de Spotify se traduit par la capacité des artistes inconnus à trouver des auditeurs qu’ils ne pourraient pas atteindre facilement autrement. La plateforme offre des outils tels que des listes de lecture personnalisées, des algorithmes de recommandation et la possibilité d’apparaître dans des listes de succès mondiaux, ce qui signifie même que les artistes indépendants peuvent obtenir une reconnaissance et une croissance organique de leurs fans.

Cependant, Spotify n’est pas un endroit où gagner beaucoup d’argent. En réalité, la principale critique à l’égard de l’entreprise porte sur son modèle de paiement, qui est considéré comme insuffisant pour de nombreux artistes. La plupart des revenus proviennent des abonnés premium, tandis que les artistes ne gagnent qu’une infime fraction par écoute. De plus, l’entreprise a connu des pertes depuis sa création.

En tenant compte de tout ce qui a été analysé dans ce guide, il est clair que seuls quelques artistes réalisent des bénéfices considérables grâce à Spotify. Et même pour les plus médiatisés, ce que cette plateforme leur paie représente un faible pourcentage de leurs revenus. Les autres doivent se contenter d’un autre type de paiement très différent, celui de la visibilité offerte par une application avec près de 500 000 utilisateurs actifs chaque mois.

