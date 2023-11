La personne de cette photo n’existe pas, mais si elle vous semble très réelle, cette étude technologique a la réponse

Parfois, la ligne entre la réalité et la fiction est si mince que nous sommes incapables de la différencier.

Cette personne a été créée par un modèle d’IA | Image : ThisPersonDoesNotExist

La vallée de l’inquiétant est ce point où lorsque nous voyons quelque chose de robotique ou d’irréel qui ressemble à un être humain, notre cerveau nous avertit qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Que ce n’est pas vraiment humain, mais qu’il s’agit en réalité de quelque chose qui se fait passer pour tel. Si dans la photographie que vous voyez ici, vous ne remarquez rien d’étrange, ne vous inquiétez pas, car l’auteur de ces lignes non plus. Ces derniers temps, des équipes scientifiques ont réussi à briser cette barrière et à faire en sorte que quelque chose qui n’est pas humain nous semble si humain que cela passe totalement pour un être humain.

En effet, l’homme sur la photographie pourrait être le père d’un ami, un humoriste stand-up (en réalité, il me rappelle Leo Harlem), ou même un voisin. Cependant, il n’est rien de tout cela, il s’agit simplement d’un algorithme créé par une IA qui nous présente l’image d’une personne totalement aléatoire et qui n’existe pas vraiment. Avec l’arrière-plan flou et le visage sérieux, il est très facile de tromper notre cerveau pour que nous pensions qu’il s’agit vraiment d’un portrait, mais ce n’est pas le cas. Ce n’est pas humain.

Une étude a approfondi cette question et a découvert que certains individus fictifs nous semblent plus réels que de vraies personnes.

Des visages réalistes qui nous semblent plus vrais que certains individus

De l’Université de Londres, deux chercheurs ont lancé une hypothèse en début d’année : que se passe-t-il si, même si vous êtes doué pour identifier les visages, vous êtes incapable de différencier un visage humain d’un autre qui ne l’est pas ? Les deepfakes jusqu’à présent n’étaient pas particulièrement convaincants, on remarquait facilement que ce que nous voyions était totalement faux. Cependant, cela a récemment changé et il est vrai que les IA ont réussi à ce que les êtres humains ne voient rien de suspect dans un visage faux.

Ainsi, l’étude affirme que c’est totalement normal, mais explique en même temps que cela a d’importantes implications sur notre comportement sur les réseaux sociaux. Cela peut servir à éroder de manière profonde et dangereuse la façon dont nous croyons les informations que nous recevons des autres ou directement si nous avons confiance en les personnes qui pourraient nous entourer à partir de maintenant.

Dans l’article, ils ont fait un test pour voir si les personnes différenciaient les visages créés par une IA de ceux totalement humains et ils ont réalisé que beaucoup pensaient que les visages humains étaient faux tandis qu’ils croyaient totalement ceux créés par l’IA.

De plus, ils ont trouvé une corrélation particulière avec l’attraction. Si vous êtes très beau ou belle, inquiétez-vous. Les personnes les plus attirantes sont plus liées à l’IA, tandis que les imperfections des visages moins gracieux sont généralement associées à de vraies personnes.

Les personnes interrogées ont montré moins de confiance lorsqu’elles ont réalisé qu’il pouvait y avoir des images générées par une IA parmi celles qu’elles ont vues, ce qui met en évidence que la ligne sur Internet est en train de se brouiller au point de provoquer certaines gênes chez ceux qui naviguent sur le réseau mondial.

