Nous avons analysé ce téléphone portable de gamme moyenne et nous le trouvons excellent: 16 Go de RAM pour 180 euros de moins

Un écran de haute qualité, des performances puissantes et une bonne autonomie avec une charge rapide sur ce téléphone que nous vous recommandons pour un peu plus de 350 euros.

Nous avons pu analyser ce smartphone que nous vous recommandons et l’écran nous semble l’un de ses points forts // Image : Urban Techno.

La sortie sur le marché n’a pas été aussi retentissante que celle des générations précédentes, mais cela ne signifie pas que le OnePlus Nord 3 5G n’est pas un excellent achat comme ses prédécesseurs. Nous parlons d’un téléphone de milieu de gamme qui brille dans des domaines aussi importants que l’écran, les performances et la batterie, avec une lentille Sony à la tête d’un système de caméras qui ne s’en sort pas si mal.

Chez Netcost-security.fr, nous avons pu analyser ce OnePlus Nord 3 5G et nous pensons que c’est un achat très, très intelligent pour environ 400 euros. Oui, nous savons qu’il a un prix de vente recommandé beaucoup plus élevé, mais vous devez savoir que le Nord 3 tombe à 369 euros sur AliExpress Store avec le code FR50. Attention, la nouvelle est encore meilleure si l’on considère qu’il s’agit du modèle avec 16 Go de RAM et 256 Go de mémoire, qui coûte normalement 549 euros.

Cette réduction de 180 euros est inégalée par les autres stores. Le même smartphone coûte environ 480 euros sur Amazon, 500 euros sur le site officiel de OnePlus et 520 euros sur MediaMarkt. Par conséquent, AliExpress Store est le meilleur store pour obtenir un smartphone de milieu de gamme qui frôle la perfection, tant par sa qualité que par sa baisse brutale de prix.

OnePlus Nord 3 5G, un excellent téléphone de milieu de gamme avec une réduction de 180 euros

Obtenir le OnePlus Nord 3 pour environ 400 euros est une excellente décision pour différentes raisons. La première d’entre elles est son design, qui obtient une bonne note tant pour sa beauté que pour son ergonomie. Le Nord 3 est un téléphone très élégant, surtout dans le modèle de couleur verte, en plus d’être très confortable lorsque nous le tenons en main. De plus, il a le fameux interrupteur Alert Slider de OnePlus.

Compte tenu de notre analyse, nous pouvons vous assurer que vous profiterez d’un écran de très bonne qualité. Il s’agit d’un écran AMOLED qui attire notre attention par sa grande taille -6,74 pouces-, sa haute résolution -2400×1080 pixels- et son taux de rafraîchissement élevé -120 Hz-. Tout cela se traduit par des images qui captivent par leur niveau de détails, leurs couleurs et leur fluidité.

La sensation de rapidité lors de l’utilisation du OnePlus Nord 3 est également due au processeur MediaTek Dimensity 9000, l’un des plus puissants de la marque taïwanaise. Pour vous donner une idée des bonnes performances du terminal, sachez que nous avons profité de l’une des meilleures expériences de jeu de toute la gamme moyenne. Les bonnes sensations sont également dues aux 16 Go de RAM et au système d’exploitation OxygenOS 13.1 basé sur Android 13.

Nous aimons également beaucoup la batterie de 5 000 mAh de ce OnePlus Nord 3, qui dépasse facilement une journée d’utilisation. Il est également très positif qu’il prenne en charge une charge rapide de 80W, ce qui signifie que la batterie se charge à 100% en moins d’une demi-heure. De plus, le chargeur 80W et le câble USB sont inclus dans la boîte.

➡️ Voir l’offre OnePlus Nord 3 5G avec le code FR50

Si ce qui vous préoccupe, c’est le système photographique, vous pouvez être tranquille. À l’arrière, on remarque le capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels, qui donne d’excellents résultats sous tous les aspects. Si vous êtes de ceux qui adorent les selfies, ne vous inquiétez pas non plus, car l’appareil photo frontal de 32 mégapixels capture des autoportraits de très bonne qualité. Au fait, pour déverrouiller le système, vous pouvez utiliser à la fois cet objectif frontal et le capteur d’empreintes digitales à l’écran.

En fin de compte, le OnePlus Nord 3 nous semble être un téléphone de milieu de gamme qui frôle le haut de gamme dans plusieurs domaines. Si l’on ajoute à cela que vous pouvez déjà l’acheter avec une réduction allant jusqu’à 130 euros, l’achat ne peut être plus judicieux. N’oubliez pas que sa version supérieure chute à 369 euros sur AliExpress, il vous suffit d’utiliser le code ES50. En plus de vous faire économiser les frais d’expédition, vous le recevrez en seulement 3 jours.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :