Les 8 effets les plus fous de la sphère de Las Vegas (The Sphere)

En plus d’accueillir des concerts et des spectacles tels que la Formule 1, la MSG Sphere de Las Vegas a une multitude de formes.

Le MSG Sphere a de nombreuses formes différentes, et chacune est plus frappante que la précédente.

La populaire sphère de Las Vegas, The MSG Sphere, inaugurée le 29 septembre dernier, continue de faire parler d’elle après plus d’un mois de fonctionnement. Et c’est que cette construction particulière, remplie de curiosités, présente des effets spectaculaires aussi bien sur sa face extérieure que sur sa face intérieure. Sans aucun doute, elle est l’une des grandes révélations de l’année sur le plan technologique.

8 effets du The Sphere qui coupent le souffle

La sphère de Las Vegas, que ce soit sur sa sphère extérieure ou intérieure, présente une série d’effets qui ne cessent d’attirer l’attention. Et cela n’est pas étonnant, compte tenu du spectacle qu’elle représente à tous les niveaux. En plus de présenter des effets intéressants en soi, elle comporte également certains effets réservés à des moments spécifiques, comme les effets utilisés par le groupe résident actuel, U2, chargé d’inaugurer la sphère en tant que premier groupe à jouer à l’intérieur.

Il existe de nombreux autres effets, mais ceux-ci sont certains des plus impressionnants ou de ceux qui ont suscité le plus d’attention pour des raisons importantes. Dans la MSG Sphere, vous pouvez trouver 8 effets aussi fous que les suivants :

Le planétarium

L’un des aspects qui offre le plus de possibilités dans la MSG Sphere, grâce à sa forme sphérique (bien qu’elle ne soit pas une sphère parfaite, étant convexe à son équateur… tout comme la Terre), est la possibilité de projeter sur elle divers corps célestes. Par exemple, on a déjà pu voir la Terre, le Soleil et la Lune illuminer les nuits de Las Vegas.

L’emoji

On n’avait jamais pu apercevoir un emoji d’une telle dimension depuis le hublot d’un avion. Cette image, qui est devenue virale ces dernières semaines, est en réalité l’effet de la sphère de Las Vegas avec son emoji jaune attentif et animé. Cependant, le fait que l’animation et l’enregistrement coïncident de cette manière, donnant l’impression qu’il observe l’avion dans le ciel, est le résultat de la manière dont ce système a été mis en place et du fonctionnement de ses effets.

The Las Vegas sphere looks at planes 拉斯维加斯球形剧场的不卡@zhoujiadang飞机视角???? pic.twitter.com/2BydGY0rJU — 杰西不卡 (@zhoujiadang) 22 octobre 2023

Le duel Xbox – PlayStation

La sortie de Marvel’s Spider-Man 2 et la campagne publicitaire de Xbox après l’achat d’Activision ont coïncidé pendant une période très courte, et les deux sociétés ont dépensé une somme considérable demandée par la sphère pour la publicité. Cela a conduit à ce que nous puissions voir Xbox et PlayStation dans la sphère, montrant chacun d’entre eux leurs produits respectifs et leurs forces.

Le documentaire sur les éléphants

La sphère extérieure est remplie de merveilles, mais dans la sphère intérieure, des travaux qui vous couperont également le souffle peuvent être réalisés. Une preuve en est un documentaire sur la nature, où, grâce à l’expérience extrêmement immersive offerte par la MSG Sphere, il vous semblera qu’un éléphant passe réellement devant vous. Messieurs, baissez vos fusils, ce n’est pas réel !

This blown my mind its not jungle safari not real as well but inside of MSG Sphere in Las Vegas. An18K wraparound LED screen measuring 160,000 sq ft (15,000 m²) with 166,000 speakers. imagine a movie in this.#lasvegas #msgsphere #elephant #jungle #display #technology #wraparound pic.twitter.com/VqqArS9Tax — Discoveryflow+ (@discoveryflow) 15 septembre 2023

La publicité pour The Marvels

L’Univers Cinématographique Marvel ne pouvait pas manquer d’arriver dans la Sphere, et, à l’occasion de la sortie du film The Marvels, nous avons pu voir cette publicité originale sur la grande sphère de la MSG. Post-scriptum : ne caressez pas Goose, sous son apparence de chat se cache une créature bien plus dangereuse. Ne vous approchez pas d’un flerken. Deuxième post-scriptum : la Sphere ne garantit pas le succès commercial.

L’œil observateur

Oui, la MSG Sphere est capable de représenter des corps célestes de milliers de kilomètres de diamètre, mais elle peut amplifier d’autres objets ronds de seulement quelques centimètres de diamètre. En témoigne l’inquiétant œil observateur, qui mesure plus de 150 mètres et donne l’impression d’être capable de traverser les barrières les plus profondes avec son regard.

Le concert de U2

Le célèbre groupe irlandais a été le premier groupe musical à inaugurer les contrats de résidence pour se produire dans la MSG Sphere pendant trois mois. La sphère a été inaugurée le 29 septembre, donc U2 se chargera d’offrir ses spectaculaires concerts, avec la meilleure mise en scène jamais vue sur un écran, jusqu’à la fin de l’année 2023.

U2 and Las Vegas go together. A clip from U2 performing Saturday Nov. 4th at the #Sphere pic.twitter.com/RDu3jd48Ku — ThinkReal (@thinkReal) 10 novembre 2023

La citrouille d’Halloween

Les dernières fêtes d’Halloween ont montré la possibilité spectaculaire d’illuminer Las Vegas avec une citrouille de proportions gigantesques et au visage terrifiant, suivant la tradition classique américaine. Cependant, soyez très prudent au volant lorsque vous passez à proximité, car cette citrouille pourrait prendre votre vie si vous la regardez trop longtemps.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :