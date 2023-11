Pour 250 euros, peu de téléphones mobiles peuvent être aussi bons et beaux que ce Motorola

Le terminal de milieu de gamme arrive avec un processeur Snapdragon spectaculaire et un grand écran OLED.

Le Motorola edge 20 est un excellent choix d’achat pour 250 euros sur un marché saturé d’options.

Vous voulez acheter un nouveau téléphone pas cher autour de 250 euros et vous ne trouvez que Xiaomi, realme et Samsung ? Eh bien, je vais vous recommander quelque chose de différent mais de tout aussi bon. Il s’agit du Motorola edge 20, un smartphone de Motorola qui est livré avec degrandses spécifications et un grand écran. Aujourd’hui, vous pouvez l’obtenir, dans la configuration 6/128 Go, à 249 euros sur Amazon ou le modèle 8/128 Go à 357 euros sur PcComponentes.

Nous savons que pour 250 euros, il y a de nombreux téléphones Android de milieu de gamme, et beaucoup d’entre eux sont très bons et durables, mais ce Motorola a un matériel très puissant. Et ce n’est pas tout, c’est l’un des téléphones mobiles les plus fins actuellement disponibles. Sa construction haut de gamme et son écran font le reste pour vous convaincre.

Achetez un excellent téléphone Android pour 250 euros

Motorola n’a jamais disparu du paysage des téléphones mobiles, il est passé entre les mains de Google et Lenovo, et maintenant il revient chaque année avec d’excellents smartphones. Cette fois, je tiens à recommander ce spectaculaire et fin Motorola edge 20, un téléphone né il y a 2 ans et qui reste un achat très recommandé aujourd’hui.

En regardant son aspect physique, vous êtes sûr de tomber amoureux dès le premier regard. Il est construit en polycarbonate et en aluminium avec une épaisseur de seulement 7 mm et un poids léger de 163 grammes. Son châssis est certifié IP52 contre les éclaboussures. Le lecteur d’empreintes sur ce modèle est situé sur le côté.

L’avant est occupé presque entièrement par un magnifique écran OLED de 6,7″ et une résolution Full HD+. Le taux de rafraîchissement atteint 144 Hz, le panneau est protégé par du Gorilla Glass 3, il a une courbure 2.5D et est capable d’afficher tout le contenu en HDR10+ avec une grande définition.

À l’intérieur, il cache le puissant Snapdragon 778G de Qualcomm, déjà monté sur de nombreux autres terminaux à succès. Il fonctionne parfaitement avec des performances exceptionnelles dans toutes les tâches. Il est accompagné de 6 Go de RAM LPDDR5 et de 128 Go de stockage interne UFS 3.1. Ensemble, ils offrent des performances qui atteignent 547 000 points dans le test Antutu.

D’autre part, son système de caméra est assez remarquable. À l’arrière, nous avons un triple appareil photo avec un capteur Samsung de 108 MP f/1.9, un objectif grand angle de 16 MP et un téléobjectif de 8 MP. Il peut enregistrer en 4K à 60 fps et effectuer un zoom optique 3x. Son objectif avant de 32 MP prend des photos de portrait spectaculaires et très détaillées.

Étant donné que c’est un téléphone si fin, la batterie a été réduite par rapport à d’autres modèles. Dans ce Motorola edge 20, nous avons une batterie de 4020 mAh capable de se charger à 20W, et même de fournir de l’énergie avec sa charge inversée. L’autonomie est d’environ un jour et demi en utilisation réelle.

Enfin, en termes de connectivité, ce téléphone Motorola s’en sort très bien. Il dispose de la connectivité 5G, NFC, GPS, WiFi 6, Bluetooth 5.2 et Double SIM. Pour 250 euros, vous pouvez également opter pour un Redmi Note 12 Pro 5G de Xiaomi ou un POCO X5 Pro 5G, tous deux plus récents que le modèle Motorola.

