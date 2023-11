Jack Nicholson a refusé le rôle de Michael Corleone dans Le Parrain pour cette raison

Même s’il ne regrette pas de l’avoir fait.

Jack Nicholson, l’un des meilleurs acteurs de tous les temps

Aujourd’hui, il est impossible d’imaginer Le Parrain, l’œuvre maîtresse de Francis Ford Coppola, sans Marlon Brando en tant que Vito Corleone ou sans Al Pacino en tant que son fils Michael, mais il y a eu un moment où l’acteur italo-américain n’était pas le premier choix pour un rôle qui a finalement marqué le reste de sa carrière.

L’œuvre de Mario Puzo, l’un des plus grands écrivains de romans noirs de son époque, où la Mafia avait toujours une place de choix entre ses pages, a été brillamment adaptée au cinéma en 1972 et est devenue un classique instantané qui est encore considéré aujourd’hui, plus d’un demi-siècle plus tard, comme le meilleur film de tous les temps; enfin, juste derrière Sueurs froides, d’un autre génie qu’est Alfred Hitchcock.

Al Pacino, qui venait de faire ses débuts au cinéma 3 ans auparavant avec Me, Natalie et de jouer dans The Panic in Needle Park, est désormais indissociable du personnage qu’il a ensuite interprété dans les deux suites, mais Coppola avait à l’esprit un acteur beaucoup plus célèbre et en vogue : Jack Nicholson.

Nicholson avait joué en 1969 dans Easy Rider aux côtés de Dennis Hopper et Peter Fonda, et sa renommée, qui remontait déjà loin, avait augmenté depuis lors avec quelques autres films de moindre envergure. Le réalisateur d’Apocalypse Now ou de Dracula, pensait qu’il envoyait à Jack Nicholson le scénario de sa vie et qu’il ne le refuserait pour rien au monde, mais il s’est trompé.

Pourquoi Jack Nicholson a-t-il refusé d’incarner Michael Corleone ?

Pour des raisons ethniques, tout simplement. Dans une interview réalisée en 2004 et récemment ressuscitée, l’acteur de Shining, Chinatown ou Vol au-dessus d’un nid de coucou a révélé qu’à l’époque, il croyait fermement que seul un acteur italien devait interpréter un personnage italien. « À l’époque, je pensais que les Indiens devaient être joués par des Indiens et les Italiens par des Italiens », a-t-il assuré.

Cependant, il ne regrette pas d’avoir refusé le rôle, car sa carrière a été très prolifique, avec plusieurs Oscars, BAFTA et Golden Globes à son actif, entre autres nombreux prix, et il est également heureux pour son collègue Al Pacino, dont il dit : « Il y avait beaucoup d’acteurs qui auraient pu jouer Michael, moi inclus, mais Al Pacino était Michael Corleone« .

