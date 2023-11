En vente uniquement dans 2 stores, ce Xiaomi avec 5G et 256 GB est un excellent achat

Il a commencé en tant que modèle d’entrée de gamme, mais il est maintenant un modèle de milieu de gamme à part entière.

Le Redmi 12 est disponible dans sa version 5G, avec une grande quantité de mémoire et Android 13.

Le Black Friday approche, ainsi que les grandes offres tant attendues par beaucoup d’entre nous. Mais il n’est pas nécessaire d’attendre ce jour-là pour acheter un bon téléphone portable à un bon prix. C’est le cas de ma recommandation d’aujourd’hui si vous avez besoin d’un smartphone puissant et pas cher avec une grande quantité de mémoire.

Vous pouvez obtenir l’exclusif Xiaomi Redmi 12 5G, dans la configuration 8/256 Go, pour 259 euros chez MediaMarkt et Fnac. C’est son prix officiel, mais il n’est actuellement vendu que dans ces deux stores. Si vous envisagez d’offrir un cadeau spécial à quelqu’un pour Noël, c’est un téléphone portable qui convient parfaitement en tant que cadeau.

Achetez le meilleur Xiaomi pas cher avec plus de mémoire avant tout le monde

Nous avons toujours considéré les téléphones Redmi comme étant destinés à initier les personnes âgées à l’entrée de gamme Android. Mais la gamme Redmi a évolué et ils ont maintenant des performances spectaculaires par rapport aux anciens modèles d’entrée de gamme. Ce Redmi 12 5G est mis à jour vers Android 13 dès sa sortie et dispose d’un tout nouveau processeur Qualcomm.

Nous parlons d’un smartphone équipé d’un processeur Snapdragon 4 Gen 2 de 4 nm capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 2,2 GHz. Avec les 8 Go de RAM LPDDR4X de cette version et ses 256 Go de stockage UFS 2.2 extensibles avec des cartes microSD, il peut dépasser les 450 000 points dans le test d’Antutu.

Ce Redmi 12 5G a un corps en plastique et verre d’une épaisseur de 8,2 mm et un poids de 199 grammes. Son écran occupe toute la face avant avec un énorme écran de 6,79″ IPS, résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sa luminosité atteint 550 nits et il est protégé par du Gorilla Glass 3. Dans ce cas, le lecteur d’empreintes digitales se trouve sur le côté.

Il possède un système de caméra intéressant. À l’arrière, il dispose d’un double appareil photo de 50 MP avec mode portrait de 2 MP et stabilisation optique. À l’avant, un simple objectif de 5 MP pour les appels vidéo et les selfies de qualité.

Comme tous les Redmi, il est équipé d’une batterie de 5000 mAh qui permet une autonomie de plus de 2 jours. Il bénéficie également d’une charge rapide de 18 W. En termes de connectivité, il est très complet avec 5G, NFC, port casque, infrarouge, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, double SIM et GPS.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Redmi 12 5G (8/256 Go)

C’est un choix très intéressant pour ceux qui recherchent un cadeau pour une personne âgée, un premier téléphone portable pour un jeune ou même comme téléphone portable d’urgence à emporter en voyage ou à la montagne. Sa batterie vous permettra de l’utiliser pendant longtemps, même si vous passez beaucoup d’appels par jour.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.

