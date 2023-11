Ce cerveau artificiel apprend comme un humain et remet en question les limites de la robotique

La construction en argent et sélénium est clé pour sa compréhension.

La technologie fait des progrès fulgurants ces dernières années. Nous avons constaté de grands bonds technologiques en matière d’IA ces dernières années, ce qui nous a amené à parler des métiers qui vont disparaître à cause de GPT-4. Cependant, ces technologies ne pensent pas comme nous, mais une équipe de chercheurs a découvert un moyen de faire en sorte que les cerveaux artificiels et les robots puissent penser comme nous. Cela brise les limites de la robotique et permet d’avancer beaucoup plus dans ce qui pourrait être une nouvelle révolution à l’avenir.

Les cerveaux artificiels pensent comme les humains

Les experts en nanotechnologie et en neurologie ont créé un système qui fonctionne de manière très similaire aux cerveaux humains. Au lieu d’un réseau de neurones, nous trouvons des nanocâbles en forme de neurones qui traitent l’information de la même manière que nous le faisons. En plus des avantages considérables pour le développement de la science et de la technologie, cela soulève également des questions éthiques sur la poursuite de cette voie.

Publiée dans la revue Nature, l’étude dirigée par Ruomin Zhu a présenté un cerveau capable d’apprendre comme les humains grâce à des séquences de mémoire avec des nano-réseaux neuromorphiques. Bien que cela puisse sembler aussi complexe que futuriste, c’est quelque chose qui pourrait bientôt faire partie de notre vie, mais il est curieux de constater qu’ils ne savent pas expliquer pourquoi leur création fonctionne ainsi.

C’est la première fois que quelque chose de ce genre est étudié et ce qui a été réalisé est sans précédent. Contrairement aux systèmes informatiques habituels, ce dispositif est capable de gérer l’information de la même manière que nous. Ainsi, tandis que la technologie actuelle traite et stocke l’information de manière courante, il s’agit cette fois-ci d’un système de nanocâbles qui s’auto-assemblent pour traiter et stocker l’information.

C’est une révolution totale et cela peut changer à jamais le monde de l’informatique et bouleverser de manière décisive la manière dont les choses ont été faites jusqu’à présent. Le principal problème est de savoir comment ces technologies pensent réellement, car on n’a pas encore pleinement compris. Ainsi, bien qu’ils aient créé quelque chose de remarquable, il est important de noter la difficulté à comprendre son fonctionnement.

En effet, les nanocâbles imitent les neurones en formant des structures métalliques en forme de réseau pour transmettre l’information à travers celui-ci. Pour ce faire, ils ont utilisé des nanocâbles de sélénium qui ont été formés par réduction hydrothermique, puis ils ont appliqué du nitrate d’argent pour les connexions avec les électrodes qui transmettent l’information.

Pour le tester, des motifs de chiffres ont été mis en place et il a été capable de les interpréter et de les stocker exactement comme un être humain, passant du simple au complexe et atteignant une précision assez remarquable en cours de route.

En résumé:

Une équipe de neurologues et d’informaticiens a réussi à créer un cerveau qui pense comme un être humain.

La clé réside dans la création de connexions similaires à celles des neurones en utilisant du sélénium et de l’argent.

On ne sait pas très bien comment ces connexions se font.

Cela peut être totalement révolutionnaire pour l’avenir de la science informatique.

