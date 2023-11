Quels Apple Watch ne seront pas compatibles avec watchOS 11

Voici les modèles d’Apple Watch qui cesseront de recevoir des mises à jour en 2024 et ne pourront pas installer watchOS 11.

Nous allons vous énumérer les Apple Watch qui ne seront pas compatibles avec watchOS 11. À chaque nouvelle version des systèmes d’exploitation d’Apple, il y a certains modèles qui ne peuvent pas être mis à jour pour différentes raisons, en particulier des raisons matérielles. Ce sont les appareils les plus anciens qui sont laissés pour compte, et cela se produira à nouveau lors du lancement de la nouvelle version du système d’exploitation des Apple Watch.

Dans ce post, nous vous dirons les Apple Watch qui cesseront de recevoir des mises à jour en 2024 et ne seront pas compatibles avec watchOS 11, mais nous vous énumérerons également les modèles d’Apple Watch qui prendront en charge la nouvelle version du système d’exploitation qu’Apple lancera l’année prochaine pour les Apple Watch.

Les Apple Watch qui cesseront de recevoir des mises à jour en 2024

Depuis quelque temps, nous constatons que les Apple Watch sont assez compatibles avec les versions de watchOS que Apple lance. En réalité, l’Apple Watch Series 3 a cessé de pouvoir être mis à jour l’année dernière avec le lancement de watchOS 10. Ce sont les Apple Watch qui ne pourront pas installer watchOS 11:

Il est important de souligner qu’il n’y a rien d’officiel pour le moment, mais selon ce qu’Apple a fait ces dernières années, il est possible que l’Apple Watch qui ne recevra pas la mise à jour vers watchOS 11 soit l’Apple Watch Series 4. En 2024, cela fera six ans depuis son lancement, et cela représenterait un temps plus que suffisant pour une mise à jour. Il est également important de noter qu’il partage le même processeur que l’Apple Watch Series 5, donc nous devrons être attentifs à la façon dont la société gère la situation.

Voici les Apple Watch qui pourront être mises à jour vers watchOS 11

Après avoir examiné le candidat qui ne pourra probablement pas être mis à jour vers watchOS 11, il est temps de découvrir la liste des modèles qui pourront probablement installer cette version l’année prochaine. Ce sont les suivants:

Apple Watch Series 5.

Apple Watch SE.

Apple Watch Series 6.

Apple Watch Series 7.

Apple Watch Series 8.

Apple Watch SE (2e génération).

Apple Watch Ultra.

Apple Watch Series 9.

Apple Watch Ultra 2.

