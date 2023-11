Les écouteurs avec réduction de bruit du futur vous permettront de choisir quels sons vous ne voulez pas entendre

À l’Université de Washington, ils ont créé un réseau neuronal qui analyse les sons qui entourent l’utilisateur et lui permet de choisir ceux à désactiver.

La suppression du bruit du futur pourrait être bien plus avancée, vous permettant de choisir quels sons mettre en silence en temps réel.

Actuellement, utiliser des écouteurs avec une suppression active du bruit signifie bloquer complètement tous les bruits environnants, sans distinction. Cependant, il semble que cette technologie évoluera considérablement à l’avenir et permettra à l’utilisateur de choisir quels sons spécifiques il ne veut pas entendre. En d’autres termes, les écouteurs vous permettront de décider quels sons vous voulez entendre, en excluant ceux qui vous dérangent le plus.

L’information provient de l’Université de Washington, qui a développé un réseau neuronal permettant aux utilisateurs de choisir les sons dévoilés. Il s’agit d’une avancée vraiment utile, car elle permet une personnalisation de l’expérience qui n’est pas disponible actuellement. Par exemple, un utilisateur peut réduire le bruit des voitures lorsqu’il travaille à la maison, mais choisir de l’entendre lorsqu’il se promène dans la rue.

Voici à quoi ressemblera la suppression du bruit du futur

La suppression active du bruit est une technologie présente dans certains écouteurs qui, une fois activée, réduit au silence tous les bruits extérieurs. Certains écouteurs sont plus performants pour bloquer certains sons tels que les klaxons de voitures ou les voix humaines, tandis que d’autres sont spécialisés dans la réduction du chant des oiseaux ou du bruit des travaux.

Ce que nous voulons dire par là, c’est que l’expérience varie en fonction des écouteurs et que l’utilisateur n’a pas le pouvoir de décider quels sons il veut écouter ou non. Cela pourrait changer à l’avenir, car une équipe de chercheurs de l’Université de Washington a créé un réseau neuronal qui reçoit tous les sons captés par les microphones des écouteurs et offre à l’utilisateur la possibilité de filtrer uniquement les sons qu’il souhaite entendre.

Le rapport, publié dans la revue MIT Technology Test, explique clairement le fonctionnement de cette technologie en développement. Tout d’abord, les microphones situés dans les écouteurs captent tous les sons environnants, les envoyant à l’appareil où se trouve le réseau neuronal. Selon les explications des chercheurs, celui-ci est testé sur un smartphone.

Ainsi, les écouteurs envoient le son capté par leurs microphones au téléphone portable. Une fois reçu, le réseau neuronal installé sur le téléphone analyse l’audio, ayant la capacité d’identifier et de différencier chacun des sons qui y apparaissent. Par exemple, il peut détecter s’il y a des chants d’oiseaux, des pleurs de bébé ou des voix humaines. Après les avoir détectés, l’utilisateur peut choisir à travers une application sur son téléphone quels sont parmi tous ces sons qu’il souhaite écouter à travers les écouteurs.

Le réseau neuronal fonctionne en temps réel, il doit donc analyser l’audio en centièmes de seconde. C’est là que le travail remarquable des chercheurs se manifeste, car ils ont réussi à créer des algorithmes qui analysent et dévoilent les sons à une vitesse surprenante.

Ce projet démontre que le fonctionnement des écouteurs avec suppression du bruit peut être très différent à l’avenir. Vous aurez la possibilité de vous isoler du bruit des voitures ou des oiseaux lorsque vous travaillez à la maison, mais de les entendre clairement lorsque vous êtes dans la rue. Ce système a déjà été testé par une vingtaine d’utilisateurs, mais ses responsables affirment qu’ils doivent le former avec plus de données du monde réel pour qu’il soit encore plus précis dans la filtration des sons extérieurs.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :