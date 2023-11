Bill Gates lutte contre le changement climatique, mais voyage en jet privé : voici sa justification

Pour certaines personnes, c’est une mesure vraiment hypocrite, mais il s’est justifié.

Gates est connu pour lutter contre le changement climatique

Il est courant de voir de nombreux défenseurs de l’environnement avec de vastes fortunes diffuser des messages de sensibilisation tout en voyageant dans l’un des moyens de transport les moins efficaces et économiques : les jets privés. Un exemple bien connu est celui de Leonardo DiCaprio. De son côté, Bill Gates veut freiner le changement climatique mais continue de voyager régulièrement dans ce moyen de transport considéré comme excessivement privilégié.

Malgré ses prédictions sur l’environnement et d’autres questions telles que l’intelligence artificielle, l’homme le plus riche de la planète voyage régulièrement en jet privé pour ses déplacements liés à son emploi du temps chargé.

Même s’il est critiqué et jugé hypocrite, il n’est pas resté silencieux à ce sujet. Au contraire, il a choisi d’expliquer ses raisons pour clarifier sa position sur la question abordée.

La position de Bill Gates sur les jets privés

Lors d’une interview, Bill Gates a été clairement interrogé sur la légitimité de sa position concernant l’utilisation des jets privés. Le fait est que ce type de véhicules aériens est généralement très intéressant, car leurs émissions sont normalement très élevées et ils sont utilisés pour des voyages particulièrement frivoles.

Ainsi, il n’est pas étonnant que les personnes soulignent l’hypocrisie de défendre la lutte contre le changement climatique et de demander aux gens de ne pas utiliser leurs voitures à combustion pour se rendre au travail, tandis que d’autres utilisent leurs jets qui consomment beaucoup plus. Cependant, Gates a tenu à être clair et a assuré qu’il dépense beaucoup d’argent pour compenser l’empreinte carbone laissée par sa famille lors de leurs voyages.

Je dépense des millions de dollars pour l’innovation climatique. Devrais-je rester à la maison plutôt que de voyager au Kenya pour en apprendre davantage sur l’agriculture et le paludisme ?

Le fait est qu’il s’agit en quelque sorte d’un argument assez difficile à défendre, car dépenser de l’argent pour compenser l’empreinte climatique n’élimine pas immédiatement le CO2 qui est émis. De plus, les personnes ne critiquent pas ce type de voyages, mais d’autres voyages frivoles à travers les États-Unis, et les voyages en avion peuvent être partagés avec d’autres passagers sur des vols commerciaux pour rendre les voyages beaucoup plus écologiques.

Quoi qu’il en soit, la question du débat est posée, car ce n’est pas une réponse qui dissipe les doutes à ce sujet, et cela favorise même l’ouverture de nouveaux sujets de débat.

Comme le soulignent les médias, il est vrai que Bill Gates ne possède pas seulement un jet privé. Au contraire, ce magnat milliardaire possède toute une flotte d’avions privés d’une valeur totale de plusieurs centaines de millions de dollars, dont le Bombardier BD-700 Global Express.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :