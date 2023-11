La Chine conquiert la robotique : elle veut bientôt construire en masse des robots humanoïdes

La compétition avec les États-Unis passe également par le domaine de la robotique.

La Chine veut la suprématie en robotique

La Chine est en compétition avec les États-Unis dans tous les domaines. Non seulement dans la colonisation de la Lune ou dans le développement technologique des meilleurs smartphones, mais elle mise également sur l’IA et la robotique comme axe principal de cette compétition. Ainsi, il semble qu’elle travaille déjà sur un plan ambitieux pour produire des robots en masse d’ici 2025.

Derrière tout cela se trouve le tout-puissant ministère de l’Industrie et de l’Information Technologique de Chine, qui a annoncé dans un document informatif son plan pour la robotique en Chine et jusqu’où il veut aller.

La domination de la robotique en Chine

Cela va être aussi important que les smartphones

Ainsi, la Chine se vante de sa puissance en robotique et estime que la nouvelle révolution technologique passe par accorder de l’importance à ces êtres qui conquièrent lentement le marché. Nous avons déjà vu comment Spot sert de guide dans les bureaux de Boston Dynamics ou comment Ameca, le robot humanoïde le plus avancé, s’est déclaré conscient de lui-même. De cette manière, on peut supposer que la Chine n’a pas tort en accordant une grande importance à ce domaine.

La date visée pour atteindre cette rupture qui les place au centre de la robotique est 2025, moment où le niveau de sophistication des robots sera si élevé qu’ils pourront être produits en masse et se démarquer dans ces domaines par rapport au reste des pays du monde. Nous parlons d’une période de moins de deux ans, donc sus ambitions semblent assez claires.

La Chine espère contrôler le marché de la robotique avec deux ou trois grandes entreprises d’ici 2025, tandis que d’ici 2027, les robots pourraient devenir le moteur de la croissance économique du pays.

Pour l’instant, ils ont seulement un robot humanoïde mesurant 1,64 mètre de hauteur qui est capable d’aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne. Cependant, bien qu’il ait l’intention d’entrer en production de masse d’ici 2024, c’est un système qui n’a pas encore démontré une efficacité suffisamment élevée pour faire confiance à ce produit comme étendard pour que la Chine s’empare du marché.

Ainsi, la Chine et les États-Unis se livrent des batailles acharnées dans de nombreux secteurs. Tout a commencé avec les semi-conducteurs, la lutte pour savoir qui gérait la production et la fabrication des téléphones mobiles dans le monde entier, mais la question ne s’est pas arrêtée là, car ils se disputent également le contrôle de l’espace et de la Lune. En général, la Chine et les États-Unis veulent tous les deux parier sur l’hégémonie économique et militaire de la planète, et ils le démontrent largement.

Ce domaine va rencontrer une forte résistance. D’une part, aux États-Unis, mais aussi de la part du Japon qui perfectionne la robotique depuis des années et a toujours été un véritable chef de file dans ces domaines, même s’il n’assume actuellement pas autant ce rôle.

En résumé:

La Chine veut devenir la première puissance mondiale en robotique.

Pour cela, elle prévoit de commencer la construction en masse de robots humanoïdes d’ici 2025.

En 2027, elle estime que cela pourrait devenir le moteur principal de l’économie du pays.

