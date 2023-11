Voici tous les produits qu’Apple a abandonnés en 2023.

iPhone mini, Touch Bar ou produits en cuir ont été discontinués par Apple en 2023.

Apple a discontinué plusieurs produits en 2023

Nous allons vous énumérer tous les produits qu’Apple a discontinués en 2023. Parce que oui, cela a été une année de nouveaux produits tels que l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro ou l’iPhone 15 Pro Max, mais cela a également été une année d’adieux, car l’entreprise basée à Cupertino a discontinué plusieurs de ses produits.

iPhone mini

Après le lancement de la série iPhone 15, Apple a cessé de vendre l’iPhone 13 mini dans l’Apple Store. Cela a également entraîné la disparition de la gamme mini sur les iPhone. Il reste encore quelques modèles remis à neuf dans certains pays, mais la société a cessé de les vendre officiellement.

L’iPhone 13 mini avait un écran de 5,4 pouces et une puce A15 Bionic. Il était aimé par beaucoup, mais les ventes n’ont pas été bonnes pour ce modèle. Bien qu’il y ait beaucoup de personnes qui préfèrent la taille des iPhone mini, la société a déjà décidé de ne pas lancer d’iPhone 14 mini l’année dernière.

Cependant, Apple continue de vendre l’iPhone SE avec un écran de 4,7 pouces. Un modèle avec un design ancien destiné à un public très spécifique.

Le MacBook Pro 13 pouces avec Touch Bar

Après le lancement et la présentation de ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec processeur M3, Apple a cessé de vendre le MacBook Pro 13 pouces. Mais cela ne signifie pas que ce MacBook Pro a été le seul à disparaître.

Ce MacBook Pro 13 pouces était le seul appareil à encore avoir la Touch Bar. Un élément sur les Mac qui suscitait des passions et des aversions et qui a finalement cessé d’exister dans la gamme de produits de l’entreprise.

Batterie MagSafe

Apple a également discontinué cette année la batterie MagSafe pour les iPhone en septembre dernier après avoir présenté tous les iPhone 15. Lancée en 2021, la batterie MagSafe était vendue 99 euros et s’accrochait à l’arrière de l’iPhone 12 et des modèles ultérieurs pour les charger.

Il est estimé que ce mouvement est dû au fait qu’un nouveau modèle inclurait bientôt un port USB-C. Mais en fin de compte, il s’agit de rumeurs, donc l’arrivée d’une nouvelle batterie MagSafe par Apple n’est pas sûre. Cependant, ne jamais rien considérer comme acquis.

MagSafe Duo

Un autre produit de charge qu’Apple a discontinué cette année est le MagSafe Duo, un chargeur qui permettait de charger l’iPhone et l’Apple Watch en même temps.

Sorti en 2020, le MagSafe Duo était un chargeur pliable d’une valeur de 120 euros pour charger à la fois l’iPhone via MagSafe et l’Apple Watch. Tout comme la batterie MagSafe, il disposait du port Lightning.

Les accessoires en cuir

Apple a cessé de vendre ses accessoires en cuir en septembre dernier, également après le lancement des iPhone 15. Son nouveau matériau, appelé FineWoven, remplace le cuir pour les accessoires Apple.

N’oublions pas non plus que la société a également supprimé Apple Music Voice, son plan le moins cher d’Apple Music qui coûtait 5 euros par mois et qui fonctionnait via Siri.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :