Nicolas Cage en a assez d’être un mème

L’acteur fait la promotion de son prochain film, Dream Scenario.

Nicolas Cage dans Vampire’s Kiss

Nicolas Cage, le légendaire acteur qui a remporté un Oscar pour son interprétation dans Leaving Las Vegas, a révélé lors d’une récente entrevue qu’il est fatigué d’être le centre d’attention sur Internet et de devenir un mème récurrent. La star de cinéma de 58 ans a exprimé son souhait d’être reconnue pour son travail sur grand écran et pas seulement comme un phénomène en ligne, même si cela nous amuse beaucoup.

Lors d’une conversation sur son nouveau film, Dream Scenario, Cage a partagé ses réflexions sur l’impact de sa présence sur les réseaux sociaux. « Je ne suis pas entré dans le cinéma pour devenir un mème. C’était quelque chose de nouveau pour moi. J’ai réussi à bien le prendre, mais c’était un ajustement temporaire « , a déclaré l’acteur. « Je pensais que cela pourrait inciter les personnes à regarder mes films, mais je n’avais aucun contrôle là-dessus. C’est pareil pour Paul dans Dream Scenario: il n’a aucun contrôle sur ce phénomène inexplicable ».

Cage a joué dans une grande variété de films tout au long de sa carrière, des drames aux films d’action et comédies. Il a été acclamé pour sa polyvalence et ses performances dans des films tels que Leaving Las Vegas déjà mentionné, mais cette même polyvalence et l’expressivité de ses interprétations ont fait qu’il a parfois été qualifié (pour être indulgent) de surjouer, ce qui a donné naissance à des mèmes qui, en revanche, proviennent de l’affection que beaucoup d’entre nous avons pour le protagoniste de grands films tels que Con Air, Lord of War ou The Rock.

À propos de son prochain film

Dans son dernier film, Dream Scenario, Cage joue Paul Matthews, un professeur d’université qui commence à apparaître dans les rêves d’étrangers, devenant une sorte de célébrité accidentelle dans l’inconscient collectif. Cependant, au lieu d’aider les rêveurs alors qu’ils sont poursuivis par des zombies et d’autres cauchemars, le personnage de Cage les ignore.

Malgré les mèmes, Cage reste concentré sur sa passion pour la comédie et la création de personnages mémorables sur grand écran. « J’essaie de me retrouver dans une expression plus pure« , a déclaré l’acteur. « Je mets ces sentiments de ma vie dans ces personnages. Et j’espère qu’ils se connectent ou communiquent avec le public ».

