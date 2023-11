Ce milieu de gamme 5G est passé inaperçu, mais il tombe jusqu’à 211 euros et c’est génial

Le smartphone de Motorola a tout ce dont vous avez besoin et est capable d’offrir une bonne expérience utilisateur.

Les caméras du Motorola moto g73.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez vous procurer l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme de Motorola et économiser de l’argent. Le Motorola moto g73 s’effondre dans sa version la plus puissante, vous avez l’opportunité d’obtenir sa version 256 Go pour seulement 211 euros. Nous n’en avons pas beaucoup parlé, mais c’est un achat que vous devriez prendre en compte.

Ce joli appareil a également baissé de prix dans la boutique officielle de Motorola, où il est vendu à 239 euros. Le meilleur prix en ce moment est sur Amazon, il n’y a aucun doute là-dessus, donc vous êtes au bon endroit pour économiser au maximum. Nous vous présentons toutes ses caractéristiques.

Motorola moto g73

Achetez le téléphone Motorola au meilleur prix

Sa façade est occupée par un bon écran sur lequel vous pourrez profiter de tous ces films et séries auxquels vous êtes accro. Il dispose d’une diagonale de 6,5 pouces, de la technologie IPS et d’une résolution Full HD+. Vous ne manquerez de rien, c’est un panneau de haut niveau pour un peu plus de 200 euros.

À l’intérieur, nous trouvons l’une des créations de MediaTek, un processeur en lequel vous pourrez avoir confiance. Le Dimensity 930 a la puissance nécessaire pour vous déplacer sans problème au quotidien, vous aurez la possibilité de profiter de vos applications préférées et de quelques jeux. Comme vous le savez, vous obtenez le modèle le plus complet, avec 256 Go de stockage géniaux.

Notre protagoniste ne descend pas en gamme en ce qui concerne la photographie, c’est un smartphone très équilibré. Motorola a ajouté 2 caméras que vous pourrez utiliser n’importe où. Il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un objectif grand-angle de 8 mégapixels. De plus, à l’avant, il dispose d’une caméra de 16 mégapixels.

Motorola moto g73

Ne tournez plus en rond, ce Motorola est un achat que vous ne pouvez pas manquer si vous recherchez un téléphone complet et équilibré autour de 200 euros. Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, Xiaomi n’est pas la seule marque capable d’offrir de bons appareils à un prix abordable. Cette offre n’est disponible que pour une durée limitée, n’y réfléchissez pas trop.

