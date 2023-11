Ainsi j’ai transformé ma Apple Watch Ultra en un deuxième iPhone

J’ai réussi à faire de mon Apple Watch Ultra mon deuxième iPhone grâce à mon iPhone 15 Pro Max.

L’Apple Watch Ultra d’Apple

Depuis que j’ai l’iPhone 15 Pro Max, je veux le porter sans étui. L’un de ses points forts est sans aucun doute son nouveau design plus compact qui rend les bords plus arrondis et son nouveau matériau en titane qui le rend très agréable à utiliser sans étui et d’une seule main. Sans parler de son poids, qui est un autre avantage de vouloir l’utiliser de cette façon.

Avec cet article, je ne veux pas encourager qui que ce soit à utiliser son iPhone sans étui, mais je veux partager mon expérience de la manière dont cela m’a permis de tirer le meilleur parti de mon Apple Watch Ultra en l’utilisant dans ces cas où l’iPhone n’est pas strictement nécessaire, comme aller à la salle de sport, faire une promenade, etc. Dans ces cas, l’Apple Watch est le meilleur choix.

Mon intention était de porter l’iPhone sans étui, mais en étant prudent. Et cela impliquait de mettre et d’enlever l’étui en fonction des circonstances. Et je ne voulais pas le faire. C’est pourquoi j’ai pensé à transformer mon Apple Watch Ultra en un « deuxième iPhone » et à l’utiliser à sa place en laissant l’iPhone à la maison.

Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans l’Apple Watch

Bien que l’Apple Watch ne puisse pas remplacer l’iPhone, il est vrai qu’elle possède tout ce qui est nécessaire pour qu’elle puisse être indépendante de l’iPhone dans certaines occasions. Surtout si elle dispose d’une connexion LTE, comme c’est le cas de l’Apple Watch Ultra. Elle permet de connecter les AirPods, de stocker de la musique, d’écouter des podcasts et d’avoir certaines des applications de l’iPhone. Tout sur votre poignet.

Alors je me suis assis tranquillement et j’ai transféré ma playlist Apple Music la plus importante sur mon Apple Watch. J’ai installé mon application de podcast préférée. J’ai organisé la vue des applications. Et enfin, j’ai adapté le cadran Modular Ultra pour pouvoir voir en un coup d’œil toutes les informations dont j’ai besoin. Ce cadran peut avoir jusqu’à 7 complications, ce qui permet d’avoir les informations météorologiques, d’activité, de tâches… à partir d’un seul endroit.

Si je vais à la salle de sport ou faire une promenade, je n’ai pas besoin de l’iPhone. Parce que je n’ai pas besoin de faire défiler X (anciennement connu sous le nom de Twitter) ou Instagram. Tout ce dont j’ai vraiment besoin, c’est ma musique ou mes podcasts, pouvoir rester connecté au cas où quelque chose se passerait et mon application d’entraînement de confiance, Gentler Streak.

Compenser le grand défaut de l’Apple Watch grâce à l’application Raccourcis

Bien que l’Apple Watch ait tout ce dont j’ai besoin pour laisser l’iPhone à la maison dans les situations exposées, elle a un grand défaut : elle n’a pas d’application native WhatsApp. Je sais. Je sais. Il existe des alternatives tierces, mais toute personne soucieuse de ses données ne voudra probablement pas essayer sa chance avec l’une d’entre elles.

C’est pourquoi grâce à l’application Raccourcis de l’iPhone, j’ai créé un raccourci qui me permet d’envoyer des messages WhatsApp aux contacts de mon répertoire. Ce raccourci est placé dans le bouton d’action pour un meilleur accès et me permet d’écrire un message et de choisir ensuite le contact auquel je veux l’envoyer.

Grâce au LTE de l’Apple Watch, je reçois les messages qui me sont envoyés par WhatsApp et je peux y répondre facilement depuis le Centre de notifications de la montre. Parfois, je laisse les messages là pour pouvoir y répondre plus rapidement ou lorsque je veux envoyer un message qui ne suit pas le fil de la conversation.

L’Apple Watch peut-elle remplacer l’iPhone ?

Cela dépend. Oui et non. Est-ce que l’Apple Watch peut remplacer l’iPhone dans certaines occasions ? Oui. Est-ce qu’elle peut fonctionner comme un appareil totalement indépendant ? Non. Et c’est en réalité la question centrale. L’Apple Watch ne vise pas à vous éloigner de l’iPhone, mais à ce que vous ne ressentiez pas le besoin de l’avoir tout le temps.

Il y a certaines occasions où l’iPhone n’est pas nécessaire. Comme je l’ai dit, il n’est pas nécessaire pour aller à la salle de sport si vous avez bien configuré l’Apple Watch. Vous n’en avez pas besoin si vous faites une promenade d’une heure, par exemple. Vous restez connecté (si vous avez le LTE) et vous avez ce qui est vraiment important à votre poignet.

En fin de compte, voici comment j’ai réussi à tirer le meilleur parti de mon Apple Watch Ultra grâce à mon iPhone 15 Pro Max. Cependant, je ne pense pas que cela aurait été possible sans sa batterie, qui fonctionne très bien malgré le temps passé connectée aux données mobiles.

