Ces écouteurs avec réduction de bruit et 50h de batterie sont incroyables pour seulement 80 euros

Ils sont au niveau des AirPods 3 d’Apple et d’autres écouteurs de 150-200 euros.

Vous avez besoin d’acheter des écouteurs sans fil de bonne qualité qui ne dépassent pas votre budget ? Actuellement, vous avez des milliers d’options à tous les prix que vous pouvez imaginer. Mais nous, qui avons testé de nombreux modèles, nous voulons vous recommander un modèle très décent au niveau du son, exceptionnel en termes d’autonomie et avec un design très compact.

Aujourd’hui, les Soundcore Space A40 bénéficient d’un coupon de réduction de 20 euros, ce qui ramène leur prix final sur Amazon à 80 euros. Vous pouvez également les acheter sur AliExpress pour 90 euros. La réduction d’Amazon est disponible jusqu’au 15 novembre inclus, et concerne les 3 couleurs disponibles de ces écouteurs. C’est le moment de passer à un niveau de réduction de bruit élevé et d’une batterie qui dure plus de 2 jours complets sans recharge.

Soundcore Space A40

Procurez-vous l’un des meilleurs écouteurs sans fil du marché

En dessous de 100 euros de budget, vous avez une multitude de modèles en vente, mais aucun aussi bon et complet que ces Soundcore Space A40. Vous ne trouverez pas sur le marché actuel une autonomie aussi impressionnante que celle de ce modèle, et encore moins dans ce si petit espace qu’ils occupent.

Les Soundcore Space A40 offrent une autonomie de 10 heures avec une seule charge. C’est déjà surprenant en soi, mais si nous ajoutons l’étui de charge, nous avons jusqu’à 50 heures d’utilisation. De plus, ils bénéficient d’une charge rapide : en seulement 10 minutes, ils obtiennent une charge pour 4 heures d’utilisation. Et ce n’est pas tout, car l’étui peut être chargé sur une base sans fil.

Ces écouteurs ne se limitent pas à la batterie. Ils sont particulièrement doués en termes de son, car ils intègrent des pilotes à double couche pionniers dans leur catégorie, qui offrent des basses percutantes et des aigus très vifs. Ils sont compatibles avec les codecs LDAC de Sony, ce qui vous permet d’écouter des morceaux de musique avec une qualité 3 fois supérieure à celle de Spotify.

Ils intègrent pas moins de 6 microphones entre les deux écouteurs. Cela leur permet de capter votre voix lors des appels en améliorant la clarté et en améliorant considérablement la qualité des appels. Cela en réalité l’une des meilleures options en matière de réduction de bruit aujourd’hui.

Ce système complet de microphones permet également une isolation sonore exceptionnelle. L’activation de la réduction de bruit peut réduire jusqu’à 98% des bruits extérieurs. Cela vous laissera seul avec votre musique ou l’appel en cours, peu importe ce qui se passe autour de vous.

Soundcore Space A40

Il s’agit d’écouteurs très légers, pesant seulement 4,9 grammes chacun. Leur surface est tactile, vous permettant d’interagir avec votre musique, vos appels ou l’assistant vocal de votre téléphone. Et si vous vous inquiétez de leur adaptation à vos oreilles, ils sont livrés dans la boîte avec 5 paires d’embouts en caoutchouc de différentes tailles.

